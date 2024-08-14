Команда популярного мессенджера Telegram выпустила большое обновление в честь 11-летия сервиса. В это обновление вошли звёздные реакции и подписки за звёзды, с помощью которых можно поддержать авторов контента, возможность для ботов и бизнес-аккаунтов публиковать платные фотографии и видеозаписи, а также новый режим для Telegram-каналов, который позволяет администраторам публиковать сообщения от имени других каналов или своих личных профилей.

Пользователи теперь могут поддерживать каналы и авторов напрямую, отправляя им звёзды Telegram с помощью новой звёздной реакции. При этом владельцы каналов получают 100% звёзд — и могут обменять их на вознаграждение в криптовалюте Toncoin или оплатить ими рекламу со специальной скидкой.

В каждом сообщении со звёздными реакциями отображается список пользователей, отправивших за него больше всего звёзд. Если пользователь не хочет появляться в рейтинге, он может скрыть своё имя при отправке реакции.

Авторы контента теперь могут создавать специальные пригласительные ссылки, по которым пользователи могут подписаться на канал за ежемесячную плату в звёздах Telegram. С сегодняшнего дня платные публикации также доступны для ботов — включая ботов-администраторов в каналах и ботов, подключённых к бизнес-профилям в Telegram.

Также появился специальный режим для Telegram-каналов. Когда вы публикуете сообщение в Telegram-канале, вместо вашего имени и фотографии подписчики видят название и фотографию профиля канала. Теперь можно сделать свой канал более похожим на группу, где администраторы могут публиковать сообщения от своего имени — или даже от имени других своих каналов. Администраторы канала могут выбрать профиль, от имени которого хотят опубликовать сообщение.

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