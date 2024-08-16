Издание The Wall Street Journal выпустило расследование о подрыве газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года, в котором заявляется, что операцию одобрил президент Украины Владимир Зеленский, а затем пытался отменять, когда о ней узнало ЦРУ.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: По информации издания, в мае 2022 года несколько украинских военных чиновников и бизнесменов собрались на встрече, где кто-то из присутствующих предложил разрушить "Северный поток". Якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку армия не имела на это средств.

По словам людей, участвовавших в операции, она стоила около 300 тыс. долларов. В ней была задействована небольшая арендованная яхта и экипаж из шести человек. Среди которых были подготовленные гражданские водолазы, в частности - женщина. Ее присутствие должно было помочь создать иллюзию, что водолазы были группой друзей в прогулочном круизе.

Операцией, по данным WSJ, руководил неназванный генерал с опытом участия в специальных операциях, который непосредственно подчинялся тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Также он привлек к координации атаки некоторых офицеров, среди которых был бывший разведчик Роман Червинский.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский сначала устно одобрил план операции, однако когда ЦРУ обратилось к нему с просьбой остановить операцию — он приказал прекратить ее. Зеленский передал указание Залужному, но тот проигнорировал приказ.

По словам трех человек, на которых ссылается издание, генерал сказал президенту, что диверсионная группа, после того, как ее отправили, находилась без связи с внешним миром и не могла быть отозвана, поскольку любой контакт с ними мог бы скомпрометировать операцию.

В текстовой переписке с изданием Залужный ответил, что ему ничего не известно об операции, а любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Также он добавил, что Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал бы в них участия.

WSJ пишет, что в сентябре 2022 года участники операции арендовали 50-футовую прогулочную яхту под названием "Андромеда" в немецком портовом городе Росток на Балтике. По словам украинских офицеров и людей, знакомых с немецким расследованием, яхта была арендована с помощью польского туристического агентства, которое создала украинская разведка для прикрытия финансовых операций почти десять лет назад.

На месте диверсии водолазы работали парами и заложили на глубине взрывное устройство.

"Работая в кромешной темноте ледяной воды, они работали с мощной взрывчаткой, известной как HMX, которая была подключена к детонаторам с таймером. Небольшого количества легкой взрывчатки было бы достаточно, чтобы разорвать трубы высокого давления", — говорится в материале.

Также WSJ отмечает, что участники операции обсуждали возможную отмену операции из-за плохой погоды: "Неблагоприятные погодные условия заставили экипаж сделать незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн. Один из водолазов случайно уронил на дно моря взрывное устройство. Экипаж коротко обсуждал, не прекратить ли операцию из-за плохой погоды, но шторм вскоре утих, рассказали два человека, знакомых с операцией".

В материале издания говорится и о том, что немецкие следователи смогли найти следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК экипажа из-за того, что диверсионная группа, спеша, не помыла арендованное судно. Позже следователи идентифицировали номера их мобильных телефонов.

Кроме того, WSJ добавляет, что четыре украинские чиновники по вопросам обороны и безопасности, которые либо участвовали в этом планировании, либо были непосредственно осведомлены о нем заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.

Немецкое расследование не установило прямой связи между президентом Зеленским и тайной операцией.

Что предшествовало:

Осенью 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". США, Великобритания и Евросоюз назвала это целенаправленной диверсией. Российские власти заявили, что в аварии заинтересованы США и их союзники. США это отрицали.

В ноябре 2023 года издание The Washington Post называло Червинского координатором атаки на "Северные потоки". Украинские власти и военная разведка отрицали причастность Украины к подрывам на "Северных потоках".

координатором атаки на "Северные потоки". Украинские власти и военная разведка отрицали причастность Украины к подрывам на "Северных потоках". 14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

Правительство Германии заявило, что расследование диверсии на газопроводе "Северный поток" является наивысшим приоритетом для страны, но его результаты не нанесут ущерб отношениям с Украиной.



