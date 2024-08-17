Украинская армия опубликовала видео, снятое в первые часы вторжения в Курскую область. Наступление ВСУ продолжается уже десять дней.

Украинская армия опубликовала видео, снятое, как утверждается, в первые часы вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. На нем видно, как через поля и деревни идут танки, стреляет артиллерия, а люди в военной форме сдаются в плен.

Точное число попавших в плен россиян не раскрывается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что только 14 августа, при захвате Суджи, таких было более ста. Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах, речь идет о военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и чеченского подразделения "Ахмат".

"Важные истории" считают, что в плен также могли попасть около 40 солдат-срочников. Журналисты установили имена 25 из них.

Между тем в приграничье продолжается эвакуация. Жители покидают Суджанский, Большесолдатский, Глушковский и Кореневский районы Курской области, а также Краснояружский район Белгородской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Главная цель введения ЧС — это введение дополнительных мер поддержки по обеспечению безопасности и дополнительные меры поддержки тем, кто пострадал. Надеемся, что план наш будет реализован", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Как заявил в начале недели врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, власти не могут определить местонахождение 2000 местных жителей. В пятницу стало известно, что спасательно-поисковый отряд "ЛизаАлерт" убрал из публичного доступа информацию о пропавших в приграничных районах людях, которых разыскивают их близкие, — якобы чтобы оградить их от мошенников.

Тем временем власти Покровска в Донецкой области в пятницу вновь призвали местных жителей срочно эвакуироваться — к городу подступает российская армия. Покровск — один из наиболее укрепленных пунктов ВСУ в регионе и один из самых важных логистических центров украинской армии.