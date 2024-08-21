Президент Джо Байден в марте утвердил строго засекреченный план ядерной стратегии, который впервые переориентировал стратегию сдерживания Вашингтона в отношении Китая с целью не допустить расширения ядерного арсенала Пекина. Об этом сообщила газета New York Times, передает "Голос Америки".

Белый дом никогда не объявлял официально о том, что Байден утвердил пересмотренную стратегию, известную как «Руководство по применению ядерного оружия», говорится в газетном материале. Ожидается, что несекретное уведомление о пересмотре стратегии будет отправлено в Конгресс до того, как Байден покинет свой пост, указывается в материале.

В недавних публичных выступлениях двум высокопоставленным представителям администрации было разрешено косвенно упомянуть о пересмотре стратегии, сообщила New York Times. Стратегия обновляется примерно каждые четыре года.