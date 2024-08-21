Президент Джо Байден в марте утвердил строго засекреченный план ядерной стратегии, который впервые переориентировал стратегию сдерживания Вашингтона в отношении Китая с целью не допустить расширения ядерного арсенала Пекина. Об этом сообщила газета New York Times, передает "Голос Америки".
Белый дом никогда не объявлял официально о том, что Байден утвердил пересмотренную стратегию, известную как «Руководство по применению ядерного оружия», говорится в газетном материале. Ожидается, что несекретное уведомление о пересмотре стратегии будет отправлено в Конгресс до того, как Байден покинет свой пост, указывается в материале.
В недавних публичных выступлениях двум высокопоставленным представителям администрации было разрешено косвенно упомянуть о пересмотре стратегии, сообщила New York Times. Стратегия обновляется примерно каждые четыре года.
«Эта администрация, как и четыре предыдущие администрации, выпустила Обзор ядерной политики и Руководство по планированию применения ядерного оружия», — сказал представитель Белого дома Шон Саветт.
«Хотя конкретный текст Руководства засекречен, его существование ни в коем случае не является секретом. Руководство, выпущенное в начале этого года, не является ответом на какое-либо конкретное лицо, страну или угрозу», - добавил Саветт.
По словам Дэрила Кимбалла, исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями, хотя оценки американской разведки предполагают, что Китай может увеличить количество своих ядерных боеголовок с 500 до 1000 к 2030 году, Россия в настоящее время имеет около 4000 ядерных боеголовок, «и она остается основным фактором, определяющим ядерную стратегию США».
Кимбалл сослался на заявления, сделанные в июне, одним из представителей Белого дома, упомянутых в материале New York Times, старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению Белого дома Пранаем Вадди.
Согласно этим заявлениям, стратегия США на тот момент заключалась в том, чтобы добиваться ограничения ядерных вооружений вместе с Китаем и Россией, но если Китай продолжит двигаться по текущему курсу, а Россия превысит лимиты, установленные договором СНВ-III, США в какой-то момент в будущем могут рассмотреть необходимость корректировки количества и состава своих ядерных сил, сказал Кимбалл.
«Насколько я понимаю, нынешняя администрация считает, что момент, когда может возникнуть необходимость в таких изменениях, наступит не раньше 2030 года или через какое-то время после этого», — добавил он.