Компания Илона Маска Neuralink, разрабатывающая нейрочипы для вживления в мозг, продемонстрировала, как ее второй пациент играет в Counter-Strike 2 "силой мысли" уже на второй день после операции.

До травмы спинного мозга Алекс работал автомехаником. В будущем мужчина планирует освоить больше команд, чтобы силой мысли работать с 3D-проектированием.

Как сообщили в Neuralink, добровольцу потребовалось порядка 5 минут, чтобы научиться управлять курсором. А всего через несколько часов его скорость и точность выполнения задач в Neuralink Webgrid "превзошла все показатели". Сегодня Алекс полностью освоил интерфейс Neuralink и уже самостоятельно тестирует пределы своих возможностей. В этом ему помогает СS2, в котором важна реакция, точность и скорость передвижения курсора.

"Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо... Я могу думать, куда смотреть, и он смотрит туда, куда я хочу. Это безумие", — говорит Алекс, второй пациент с чипом Neuralink.

До конца 2024 года Neuralink в рамках клинических испытаний планирует предоставят свои имплантаты еще восьми пациентам. Напомним, первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

А уже в 2025 году ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

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