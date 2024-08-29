Во вторник, 27 августа, правительство провело форум «Украина 2024. Независимость», а Национальный банк ввел ограничения на банковские переводы. Подробнее - в материале Finance.ua.

Лимит на переводы с карты на карту. С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С). Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, считают в НБУ. С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С). Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности,в НБУ.

В то же время, аналитики предполагают, что помимо удара по «теневой» экономике введение ограничений на безналичные операции приведет к увеличению доли наличных операций. А это, в свою очередь, повлечет за собой отток средств из банков и окончательный их уход в тень. В новой статье подробнее расскажем, к чему приведет это решение, какие оно будет иметь последствия и кого именно коснутся ограничения:

«Воюй или работай». Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках форума «Украина 2024. Независимость» , что правительство вводит принцип «Воюй или работай», предусматривающий внедрение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Среди прочего предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев. Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках форума «Украина 2024. Независимость» сообщил , что правительство вводит принцип «Воюй или работай», предусматривающий внедрение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Среди прочего предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

стремится привлечь в бюджет 50 млрд долл. от G7 без условий и на любые цели. Также, по его словам, Украинав бюджетбез условий и на любые цели.

, сколько денег выделило государство на постройку двух уровней защиты энергообъектов. По его словам, речь идет о десятках миллиардов гривен. Кроме того, премьер рассказал , сколько денег выделило государство на постройку двух уровней. По его словам, речь идет о десятках миллиардов гривен.

, что сегодня для того, чтобы поддерживать военных, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест. Сейчас же в Украине официально можно видеть менее 8 миллионов рабочих мест. Шмыгаль подчеркнул , что сегодня для того, чтобы, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест. Сейчас же в Украине официально можно видеть менее 8 миллионов рабочих мест.

, что в оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов. Со своей стороны министр обороны Рустем Умеров рассказал , что в оборонную индустрию уже

«Национальный кешбэк». Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбэк» через портал Дія. В дальнейшем в программе смогут зарегистрироваться магазины, а затем — покупатели. Украинские производители с 24 августазаявки на участие в программе «Национальный кешбэк» через портал Дія. В дальнейшем в программе смогут зарегистрироваться магазины, а затем — покупатели.

, что до конца 2024 года к государственной программе «Национальный кешбэк» могут присоединиться ⅔ коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, до ⅔ крупных ритейлеров, а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт. Заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская прогнозирует , что до конца 2024 года к государственной программе «Национальный кешбэк» могут присоединиться ⅔ коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, до ⅔ крупных ритейлеров, а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт.

5G в Украине. Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций Минцифры , что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения. Перед запуском 5G необходимо внести изменения на законодательном уровне. Но дело не только в этом. Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций Минцифры рассказал , что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения. Перед запуском 5G необходимо внести изменения на законодательном уровне. Но дело не только в этом.

Кредитные льготы военным. Военнослужащие могут получить кредитные льготы, включая возможность освобождения от уплаты процентов и штрафов, а также реструктуризацию кредита. Для этого необходимо подать заявление в банк с соответствующими документами. Военнослужащие могут получить кредитные льготы, включая возможность освобождения от уплаты процентов и штрафов, а также реструктуризацию кредита.подать заявление в банк с соответствующими документами.

Цены на недвижимость в Киеве. Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины . За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали. Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины продолжают расти . За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Информация о домашних работниках. Кабинет министров изменил порядок уведомления Государственной налоговой службы о принятии работника на работу/заключении гиг-контракта. Уведомление о принятии работника на работу подается владельцем предприятия или физическим лицом или резидентом Дія. City в ГНС по месту учета их как плательщика ЕСВ, а физическим лицом, заключившим трудовой договор с домашним работником, — по его налоговому адресу. Кабинет министровуведомления Государственной налоговой службы о принятии работника на работу/заключении гиг-контракта. Уведомление о принятии работника на работу подается владельцем предприятия или физическим лицом или резидентом Дія. City в ГНС по месту учета их как плательщика ЕСВ, а физическим лицом, заключившим трудовой договор с домашним работником, — по его налоговому адресу.

Никаких бумажных документов. Кабмин снизил оборот бумажных документов для оформления соцпособия. Органы социальной защиты больше не потребуют у граждан никаких бумажных документов, если они уже есть в электронной базе. Кабминоборот бумажных документов для оформления соцпособия. Органы социальной защиты больше не потребуют у граждан никаких бумажных документов, если они уже есть в электронной базе.