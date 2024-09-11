Украина активно привлекает заключенных к войне против российских захватчиков. Новобранцы воюют на горячих направлениях.

Как говорится в материале CNN, в лесополосе вблизи Покровска скрывается группа мужчин, которых объединяет две вещи: защита своей нации и время, проведенное за решеткой. 15 пехотинцев 59-й бригады в составе батальона "Шквал" - бывшие заключенные. Осужденные за различные преступления, они воспринимают свою службу на защите Украины как искупление и шанс на новую жизнь без судимостей.

Основное отличие этих новобранцев от других военных в том, что они служат до конца войны. Также есть значительный финансовый стимул: заработная плата колеблется от 500 до 4000 долларов в месяц в зависимости от времени пребывания на передовой.

CNN получил эксклюзивный доступ к этим недавно завербованным заключенным на прошлой неделе вблизи важного для Донбасса города Покровска. В последние недели этот город стал точкой, где отчаянно не хватает людей, боеприпасов, а россияне давят все сильнее.

Среди новобранцев - 41-летний Виталий, который вылечился от наркомании, отец пятерых детей. Он отсидел 10 лет в тюрьме за четыре разных преступления, последний раз - за тяжкие телесные повреждения.

"Моя жизнь была сумасшедшей. Я вырос среди бандитов, как и все наши ребята (в части). Мне нужно перевернуть страницу своей жизни. Моя жизнь была беспорядком. Здесь лучше быть полезным, быть рядом с побратимами... и совсем другой круг общения", - сказал он.

Виталий провел в окопах три месяца после короткого 21-дневного периода обучения. Он не жалеет о своем выборе пойти в армию.

"Жизнь здесь тяжелая, это весело... но я не думал, что это будет так трудно", - сказал он.

Жизнь солдата пехоты особенно опасна, поскольку потери выше, чем в других подразделениях армии. Пехотинцы часто подвергаются атакам российских беспилотников и штурмуют окопы. Виталий вспоминает особенно жестокую атаку беспилотника на товарища.

"Его разорвало. Это так тяжело смотреть... но что поделаешь? Вы не можете помочь. Вы должны оставить их позади, потому что половины человека уже нет", - сказал он.

В июне министерство обороны запустило инициативу, которая дает пленным возможность служить в армии в обмен на свободу после войны. Однако относительно призыва заключенных в армию существуют строгие правила. Запрещено вступать осужденным, совершившим изнасилование или любой вид сексуального насилия. Большинство бывших преступников, с которыми познакомилась CNN, были заключены за такие преступления, как ограбление или тяжкие телесные повреждения.

В батальоне "Шквал" сообщили, что они подают юридические запросы, чтобы позволить заключенным, совершившим убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что эти заключенные могут обладать навыками, необходимыми на поле боя.

Виталий является одним из 4650 осужденных, среди которых 31 женщина, которые освобождены и призваны на военную службу, сообщили в Минобороны Украины. В общем 5764 изъявили желание служить. Неизвестно, сколько сейчас служат на передовой

Инициатива "от каторжников к бою", а также призывная реформа является попыткой подкрепить расшатанные ряды украинских солдат после двух с половиной лет жестокой войны. Но люди, с которыми CNN общался на линии фронта, намекали на проблемы с программой, включая непоследовательные и короткие периоды обучения. По их словам, эти трудности в сочетании с хронической нехваткой рабочей силы сдерживают способность Украины дать отпор войскам Путина.

Поскольку жизнь на передовой сложнее, чем многие ожидали, теперь Виталий хотел бы, чтобы он уделял больше внимания своему обучению. Он считает, что его могли лучше подготовить.

"Мы были глупы и не воспринимали это серьезно. Мы не несли ответственности; было ошибкой не слушать и не обращать внимания", - сказал он.

Сохранение мира

Александр следит за тем, чтобы спокойствие в подразделении не было нарушено. Он - командир роты Виталия и не чужой для осужденных. Александр оставил должность тюремщика в феврале 2022 года, когда началась война. Теперь он вернулся на старую работу - но на этот раз на поле боя.

"Они воспринимают меня как бывшего тюремщика, как брата по оружию, как командира, здесь все живут как одна семья. Я психолог, папа, мама, все", - сказал о бойцах Александр.

Вместе с 15 заключенными, которые уже находятся в его отделении, он ожидает еще 25 из тюрьмы, где он раньше работал. Александр рассказал, что многие осужденные, как и Виталий, записались с целью исправления.

"Многие из них имеют семьи, перед которыми им было стыдно за содеянное. У них дети, которым говорят, что их отец осужден. Когда он идет в ряды Вооруженных сил, он уже не заключенный - а герой", - сказал Александр.

Другой офицер под Покровском сказал, что моральный дух падает, поскольку лучшее западное оружие было направлено на вторжение в Курск, войскам не хватает мотивации, а бронетехники и бронетехники становится все меньше, что затрудняет логистику и эвакуацию. Офицер сказал, что несколькими днями ранее они отказались воевать вместе с войсками новой бригады только что призванных из-за низкого морального духа и мотивации к бою.

Тем не менее, моральный дух может быть единственной надеждой Украины в Покровске, поскольку российские войска нацелены на город. С заходом солнца в городе улицы пустеют и начинается артиллерийский обстрел.

Российские войска находятся всего в 8 километрах. Покровск является жизненно важным городом снабжения для восточноукраинских сил, которые отбиваются от потоков российских солдат. Его захват был бы переворотом для Путина, поскольку он хочет взять под контроль весь Донбасс. Это может привести к отводу украинских войск из Часового Яра и приближению линии соприкосновения к гораздо большим городам Краматорска и Славянска.

Александр осознает задачу сдерживать россиян, но считает, что его войска имеют навыки, которых нет у других.

"Осужденная субкультура привыкла выживать. Это физическая выносливость, моральная выносливость, плюс хитрость, логическое мышление, гораздо выше, чем у обычных гражданских", - отметил он.





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