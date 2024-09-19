Принадлежащий Илону Маску стартап Neuralink, занимающийся разработкой чипов для вживления в мозг, сообщил во вторник, что его экспериментальный имплант для восстановления зрения получил статус «прорывного устройства» от федерального Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA).

FDA присваивает такой статус медицинским устройствам, которые обеспечивают лечение или диагностику состояний, угрожающих жизни, чтобы ускорить их разработку и одобрение властями.

Экспериментальное устройство, получившее название Blindsight, «даст возможность видеть людям, потерявшим оба глаза и зрительный нерв», написал Маск в социальной сети Х.

Компания Neuralink не ответила на вопрос агентства Reuters о том, когда она планирует начать клинические испытания устройства Blindsight. FDA также не ответило на просьбу агентства о комментарии.

Основанный в 2016 году Маском и группой инженеров, стартап Neuralink разрабатывает нейрокомпьютерный интерфейс для имплантации в мозг, что, по заявлениям компании, в конечном итоге поможет пациентам с ограниченными физическими возможностями снова двигаться и общаться, а также восстановить зрение.

Устройство Neuralink имеет чип, обрабатывающий и передающий нейронные сигналы, которые могут быть переданы на такие устройства, как компьютер или телефон.

Стартап также тестирует имплант, предназначенный для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства силой мысли, что может помочь людям с травмами спинного мозга. Согласно информации, размещенной в государственной базе клинических испытаний, в тестирование технологии, которое займет несколько лет, планируют включить трех пациентов.

Ранее в этом году Neuralink успешно имплантировала устройство второму пациенту, который с его помощью играет в видеоигры и учится проектировать 3D-объекты.

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