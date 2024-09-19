Зимой наша страна может столкнуться с отключениями электроэнергии, которые будут длиться до 18 часов в сутки. Об этом в своем бюллетене сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), передает УНИАН.

"Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки", - говорится в бюллетене.

Масштабы отключений будут зависеть от нескольких главных факторов. Во-первых, от того, сколько мощностей украинские специалисты смогут восстановить до начала зимы. Во-вторых, от того, насколько холодной она будет.

Наконец, третьим важным фактором является то, насколько разрушительными будут новые российские удары по энергетической инфраструктуре. Но даже при условно положительном сценарии, украинцев все равно ждут трудности.

"Украинская электропередающая компания объявила в июне, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за недостатка от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик", - говорится в документе ММПЧУ.

В ООН добавляют, что практически 95% из трех миллионов жителей Киева зависят от централизованного теплоснабжения, которое обеспечивают электрические насосы в многоэтажных домах. Таким образом, миллионы людей рискуют остаться без тепла в доме.

Удары по энергосистеме Украины - последние новости

26 августа Россия осуществила одну из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. Всего Москва применила 127 ракет и 109 БПЛА типа Shahed-136. Эксперты подсчитали, что атака обошлась россиянам ориентировочно в 1,2-1,3 миллиарда долларов.

В результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности, в Житомирской, Николаевской и Львовской областях. Как сообщалось, в результате атаки россиян погибли семь украинцев, еще 47 получили ранения.