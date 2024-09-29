В рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории "С" или "СЕ".
Кроме того, в рамках проекта запланировано трудоустройство 80 выпускниц в компаниях, которые активно приобщаются к проекту. Сообщается, что пока география проекта охватывает четыре города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий. Сейчас не менее 10 компаний, занимающихся перевозками, уже выразили готовность поддержать инициативу и предоставить рабочие места для новых водительниц грузовиков.
Для участия в отборе нужно заполнить анкету до 26 сентября 2024 года по ссылке и пройти собеседование с командой проекта. Из-за полномасштабного вторжения в Украине дефицит водителей грузового транспорта на частных предприятиях достигает около 30%.
Напомним:
В Минэкономики заявили о необходимости уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые имеют максимальный спрос. В первую очередь речь идет о женщинах, которые овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями.