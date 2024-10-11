Мобилизация в Украине с октября немного меняет правила. В частности, вводится набор в армию в обход военкоматов и останавливается призыв определенной категории молодых людей до 25 лет.

Подробнее об этом и о том, есть ли прогресс в вопросах демобилизации и экономического бронирования, - в материале РБК-Украина.

Мобилизация в Украине: новые правила

Повестки по почте

В октябре Кабинет министров сократил сроки явки в ТЦК (территориальные центры комплектования) по "почтовым повесткам". Ранее была норма, согласно которой в повестке указывалась дата не ранее 14-го дня со дня отправки заказного письма на адрес резервиста или военнообязанного.

Теперь устанавливается явка из административного центра области - в течение 7 суток, из других населенных пунктов - в течение 10 суток со дня отправки письма с повесткой.

Отметим, с середины сентября "Укрпочта" также рассылает повестки, подписанные электронными подписями начальников ТЦК. Такие повестки генерируются в реестре "Оберіг", имеют QR-код, распечатываются "Укрпочтой" и рассылаются рекомендованными письмами.

В первую очередь их получают те, кто обновил свои военно-учетные данные и предоставил актуальные номер телефона, e-mail и адрес проживания.

На днях были внесены уточнения, согласно которым заказное письмо должно иметь пометки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично". Таким образом, при доставке повестку необходимо вручить лично адресату.

Если его нет по заявленному адресу, на почте должны связаться с ним по указанному телефону и сообщить о заказном письме. И/или вложить в абонентский ящик уведомление о поступлении повестки на его имя.

Если в течение трех дней после уведомления человек не придет на почту, там сделают пометку и отправят письмо отправителю. Если адресат на почте откажется от получения и поставить подпись, то с пометкой об отказе письмо отправят назад не позднее, чем на следующий рабочий день.

"Нельзя сказать, что это какие-то радикальные нововведения. Когда мы весной принимали закон о мобилизации, предусмотрели, что повестки по почте могут рассылаться тем, кто верифицировал данные. Фактически все это есть в большом законе", - рассказал РБК-Украина член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

На службу в обход ТЦК

Украинским воинским частям разрешили напрямую набирать добровольцев. То есть без участия военкоматов.

Командиры таких частей получили полномочия выдавать направления на военно-врачебную комиссию (чтобы определить пригодность службу) и, соответственно, укомплектовываться мобилизованными. Однако не каждая воинская часть сможет так набирать людей, перечень будет определен Генштабом ВСУ.

Желающий должен сначала подать заявление на имя командира части, которую сам выбрал. Решение принимается по результатам медкомиссии и психологического отбора.

После чего командир в течение семи дней направляет выписку из приказа о призыве на адрес ТЦК, в котором доброволец стоит на учете. На этом основании мобилизованного снимут с учета в связи с поступлением на службу.

Предполагается, что такой подход повысит качество и ускорит рекрутинг. А также позволит набирать мотивированных бойцов и нивелировать риски, поскольку бывают случаи мобилизации через ТЦК в другие части, несмотря на наличие отношения от конкретной воинской части.

Без мобилизации "ограниченно пригодных" до 25 лет

Накануне Верховная Рада окончательно поддержала законопроект 11379-д. Согласно документу, останавливается мобилизация украинцев младше 25 лет, которые до лета 2024 года имели статус "ограниченно пригодный".

До этого в сентябре Сухопутные войска выдали директиву, согласно которой запрещалась мобилизация такой категории. Как объяснили военные, чтобы снизить напряжение в обществе. Но чтобы закрепить этот момент, нужен отдельный закон. На 10 октября он еще не подписан президентом и не вступил в силу.

С начала полномасштабной войны под мобилизацию попадали военнообязанные (без опыта службы, военного образования или военной кафедры) в возрасте от 27 до 60 лет. Весной 2024 года нижнюю планку понизили и фактически действует запрет на призыв лиц младше 25 лет.

Однако тогда же вступил в силу закон, который отменил статус "ограниченно пригодный". Из-за юридической коллизии тысячи парней от 18 до 25 лет с таким статусом подлежали мобилизации в отличие от здоровых сверстников.

"Мы приняли решение, по которому не будет проводиться призыв граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет на военную службу по мобилизации. Именно тех, кто по состоянию здоровья был признан непригодным в мирное время (и ограниченно пригодным в военное время, - ред.), - объяснил Вениславский.

Украинские мужчины младше 25 лет, которые отслужили срочную службу, окончили высшее военное учебное заведение, военную кафедру и получили военно-учетную специальность, все равно могут быть призваны.

"Например, после военной кафедру человеку может быть 24 года, он офицер запаса, его можно абсолютно на законных основаниях мобилизовать", - добавил нардеп.

Что касается срочников, демобилизованных на основе закона и указа президента в апреле-мае 2024 года, то их могут призвать только через 12 месяцев после увольнения.

Призыв старше 50 лет

Другой директивой Сухопутных войск предусмотрено, что мобилизация украинцев в возрасте от 50 до 60 лет будет проводиться по распоряжению Генштаба. Законодательных изменений в этом вопросе нет.

Проблема в том, что боевые части отказываются набирать мобилизованных старше 50 лет, объясняет Вениславский.

"Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - отметил он.

Таким образом, данная категория может быть призвана в армию в двух случаях. Во-первых, если есть какая-то дефицитная военно-учетная специальность, в отношении которой есть потребность. Во-вторых, если речь идет о тыловых подразделениях, обеспечении, например, повара, ремонтники и так далее. Но это ограниченное количество лиц, поэтому на сегодня граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются крайне редко.

Вопросы демобилизации - не в ближайшее время

Законопроект 11379-д предлагал уволить в запас украинцев младше 25 лет, кто уже был мобилизован, но ранее стоял на учете как "непригодный" в мирное время и "ограниченно пригодный" в военное время. При условии, что такой военный изъявит соответствующее желание.

Однако ко второму чтению профильный комитет убрал эту норму и закон был принят без нее.

По словам Вениславского, демобилизация "ограниченно пригодных" младше 25 лет будет рассматриваться отдельно.

"По тем, которые были призваны, механизма увольнения нет. Мы ждем предложения от Министерства обороны и Кабинета министров", - рассказал он изданию.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, военное руководство не закрепляет мобилизованных из-за юридической коллизии на сложных участках фронта. В то же время просто демобилизация - это "обрушение отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

В конце прошлого и начале этого года при обсуждении нового закона о мобилизации шли разговоры о необходимости установить четкие сроки службы.

Обсуждалась возможность демобилизации через 12, 24 и 36 месяцев. Последний вариант даже прописали в тексте законопроекта, но перед голосованием главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров настояли на исключении нормы.

Тогда это объяснялось большими рисками. Командование говорило о том, что нельзя демобилизовать военных, когда российская армия давит по всему фронту. В итоге в законе, который вступил в силу 18 мая 2024 года, прописали обязательство подготовить законопроект с четкими сроками демобилизации.

Министерство обороны и Генштаб должны завершить разработку в до конца 2024 года. Но по словам Федора Вениславского, тема до сих пор не сдвинулась с места.

"Никаких предложений от Кабмина и Министерства обороны, которым Верховная Рада поручила внести на рассмотрение парламента соответствующий проект, никаких законопроектов не было внесено. Но с учетом ситуации, при которой количество вооруженных сил РФ и оккупационных войск увеличивается, я думаю, вряд ли стоит ждать, что вопрос увольнения с военной службы будет решаться в ближайшее время", - отметил собеседник.

Аудит забронированных и будет ли "экономическая бронь"

В октябре также вступили в силу новые правила, которые касаются электронного бронирования через "Дію".

В частности, государственным органам и предприятиям могут отказать в бронировании работника, если о нем нет данных в реестре "Оберіг". То есть сделать бронь можно при условии, что он стоит на воинском учете, имеет учетный документ, обновил данные и не находится в розыске.

Что касается предприятий, то они могут бронировать сотрудников, если признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Для этого есть целый список критериев:

сумма налогов выше 1,5 млн евро

сумма поступлений из-за рубежа выше 32 млн евро

стратегическое значение для экономики и безопасности страны

важность для экономики или территориальной общины

отсутствие долгов по единому взносу на социальное страхование

средняя зарплата за последний квартал не меньше средней в регионе за IV квартал 2021-го

предприятие - резидент "Дія Сити"

Если предприятие отвечает хотя бы двум критериям, то может забронировать до 50% военнообязанного персонала. В некоторых случаях - больше. Если проверка данных прошла успешно, то бронирование и отсрочка предоставляются автоматом.

Накануне сообщалось, что в Украине проведут аудит забронированных. Предполагалось, что процесс бронирования может быть поставлен на паузу до 15 ноября (из-за приостановки действия критериев, которые определяют критическую важность). А если при проверке установят, что бронь выдали необоснованно, то отсрочка аннулируется. Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил эту информацию.

Однако по словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, на время аудита сам процесс бронирования останавливаться не будет. Причиной проверки стал резкий рост количества забронированных. Если в течение двух лет оно было на уровне 540 тысяч человек, то за пару месяцев превысило миллион.

Вениславский называет решение обоснованным, так как есть признаки злоупотреблений.

"Есть случаи, когда военнообязанный получает повестку, а через час в системе Резерв+ появляется информация, что он забронирован. В электронном виде это очень быстро можно сделать и это основание для определенных манипуляций. Думаю, тем предприятиям, которые реально отвечают критериям, опасаться нечего. А с теми, кто злоупотреблял механизмами, пусть разбираются правоохранительные органы", - отметил он.

По его словам, предприятия более тщательно проверят на соответствие критериям и на количество тех, кому выдали отсрочки. Поскольку подозрительно, что именно после запуска электронной процедуры случился двойной прирост забронированных.

Кроме того, на прошлой неделе первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк со ссылкой на замминистра экономики Виталия Киндратива сообщил, что в правительстве якобы решились на внедрение экономического бронирования.

Несколько собеседников РБК-Украина, знакомых с процессом принятия решение по бронированию, подтверждают, что власти не отказались от идеи "экономической брони". Они убеждают, что эта инициатива будет продолжена, возможно, в конце этого - начале следующего года. Все будет зависеть от темпов мобилизации и ситуации на фронте.

Причем одним из вариантов "экономической брони" может быть ее ежемесячное продление при уплате соответствующего уровня налогов (прежде всего речь будет идти о налоге на доходы физических лиц).

"Еще летом было заявлено о концепции "воюй или работай", об этом говорили и президент, и глава правительства. Ничего с тех пор не изменилось, то есть политическое решение есть. Но сейчас в фокусе внимания - мобилизация, поскольку враг давит на фронте. Как вы представляете сейчас сказать мобилизованным, что принято решение о бронировании, где критерием являются зарплаты или уплаченные налоги?", - отметил собеседник.

При этом, по словам источника, инициатива по "экономическому бронированию" может быть реализована как через закон, так и через правительственное постановление. Но пока во власти склоняются к тому, что эту норму все же следует провести через парламентский зал.

Законодательные инициативы есть, они зарегистрированы в парламенте, но еще не было голосования даже в первом чтении. Хотя, безусловно, в неофициальном общении нардепы обсуждают целесообразность принимать закон, который разрешит экономическое бронирование.

"На сегодня я не могу сказать, что есть понимание, что большинство в парламенте проголосует "за". Дискуссии все еще идут, инициативы есть, но дальше регистрации дело пока не пошло", - добавил Федор Вениславский.