Продолжаем рассказ о современных жуликах и проходимцах, которые ничем не уступают легендарным героям Ильфа и Петрова.

Отрадный ГРАФ

В одном живописном и довольно престижном, уголке Одессы, на первой линии от моря в легендарной «Отраде», на углу улиц Вице-адмирала Азарова и Морской начал свою печально известную деятельность в качестве управдома Александр Зоет. С виду — человек порядочный, с внешне приветливой, даже местами заискивающей улыбкой, с еле заметным мрачноватым блеском в глазах. В душе его таилась необузданная страсть к денежным знакам.

Пьянящий восторг финансовых махинаций

Как только Александр Зоет стал председателем ОСМД «ГРАФ», тут-то и началось его погружение в мир финансовых махинаций. Он как веселый дельфин радостно плескался в разного рода аферах, выпрыгивал из одной и тут же бросался в другую. Его преступный гений требовал больше и больше. Ведь все сходило с рук! Проделки Зоета давно уже вышли за рамки мелко го жульничества. Он старательно «осваивал» средства, которые нещадно утекали в бесконечные проекты, начинавшиеся с заманчивых обещаний доверчивым жильцам, а заканчивались на дне его бездонных карманов. Словно вдохновленный советской коллективизацией Зоет щедро выписывал фальшивые трудодни. По-гоголевски широко списывал подряды на мертвых душ, и как зиц-председатель Фунт устраивал феерические растраты средств жилконторы… Он делал всё с такой легкостью и изяществом, что следователи, в последствии утверждали, будто у него есть особый дар.

Всем был хорош наш Александр Зоет-Шойхет-Резник-Блюм, он воплотил все доступные его пониманию достижения преступного мира, старательно формируя свои запасы в банковских ассигнациях. Но как говорится, сколько веревочке не виться… а чудеса бывают только в сказках.

Его схемы вскоре раскрылась, открылись уголовные производства за подделку документов и финансовые злоупотребления. Чувствуя запах беды Зоет начал терять самообладание, за которым были лишь мрак и отчаяние. Он заметался по городу, как мышь в лабиринте, поочередно прячась на разных явочных квартирах, Александр Зоет намеревался скрыться от закона, но его хваленая ловкость стала все больше его подводить и в итоге он предсказуемо оказался в крепких руках полиции.

Рыбак рыбака видит издалека

Беда не приходит одна, тут по истине, началась черная полоса в жизни нашего героя, а именно в начале сентября прошлого года, когда цепкие руки правоохранителей взялись за Александра Зоета, в Главное управление Государственной миграционной службы Украины пришел запрос от Главного управления Национальной полиции в Одесской области относительно личности Александра Зоета. В процессе проверки выяснилось, что у него несколько фамилий и, что самое главное, он был гражданином Молдовы, без малейшего права называться гражданином Украины. И вот, судьба криво ухмыльнулась Александру Зоету в самый неожиданный момент, когда казалось, что депортация неизбежна. В миграционном офисе он столкнулся с выдающимся коррупционером Андреем Морару — человеком, чьи махинации были не менее масштабны, а может и превосходившие его собственные. Два проходимца, притянулись друг к другу по всемирному закону подобия. Они измыслили хитроумный план, который, как им казалось, должен был принести неминуемую победу над законностью.

Так началась новая глава в жизни Александра Зоета, уже не просто председателя ОСМД, а героя нового, еще более темного романа.

Второй суд Зоета

Перенесемся мысленно в Одесский окружной административный суд. Это был уже второй суд по делу о депортации Александра Зоета.

Необходимо напомнить, что на судебные заседание сам истец хронически не явился. Побоялся, что из зала суда его сразу отправят на родину. Есть не проверенная информация, что тамошние правоохранительные органы его заждались. Потому в суды ходит адвокат.

Адвокат Зоета был личностью несложной организации. В перерывах между заседаниями он обычно провоцировал конфликты с журналистами и общественниками, демонстрируя хамоватый подростковый задор. Видно было, как это доставляло ему мировоззренческое удовольствие. В целом в общении с простыми смертными ему не хватало вежливости, а вежливость, как известно, для адвоката это не только послать, но и проводить.

Мировоззрение зетовского адвоката явно страдало признаками около криминальными деформациями. Однако на самих судебных заседаниях он вел себя смирно, подчеркнуто вежливо, умело надевая маску покорности, ибо с судьей, как известно, не забалуешь. Тут необходимо сказать несколько слов о судье. Судья Виталий Федорович Попов оказался человек внешне очень сдержанный, сухощавый, вся его натура демонстрировала собою нечто стоическое, всерьез контрастируя с гедонизмом современной судейской системы. Заседание он вел неторопливо, взвешивая каждое слово, особенно хорош он был логических рассуждениях, задавая меткие категориальные вопросы защите, не оставляя адвокату простора для его доморощенных манипуляций.

Отсутствие убедительных доводов адвокат пытался подменить отгрузкой тонн свежедобытого маразма. Он напирал, пытаясь объяснить очевидное неочевидным, в надежде, что под грузом этой непроходимой толщи судейский мозг окончательно сломается. «Ваша честь!» – начинал он с такой интонацией, словно предвещал величайшие откровения, после чего сыпался набор банальностей никак не относящихся к сути вопроса, словно извлеченный из замусоленных папок с печатью «в утиль».

Завершая очередную бессмысленную тираду зетовский адвокат с значительностью выпрямлял спину, внимательно отслеживая реакцию судьи. Однако на лице судьи не отражалось ни восхищения, ни недоумения – только усталость. Несмотря ни на что, судья Попов оставался невозмутимым, привычно отбрасывая всю эмоциональную шелуху.

И тут адвокат Зоета смекнул, что надо идти на крайние меры и заявил отвод судье. Отвод был отклонен, как необоснованный и суд закончился вполне предсказуемо – Судья Одесского пятого апелляционного административного суда Виталий Федорович Попов оставил в силе решение о депортации Александра Зоета.

Александр Зоет-Шойхет-Резник-Блюм, получив известие из суда всем телом ощутил леденящий холодок депортации, она была близка как никогда, но он не собирался сдаваться на милость правоохранительных органов. Он решает сменить адвоката и делает следующий ход…

Далее: зарубежная эпопея Зоета, следователи и аресты в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины… Обо всём этом, и многом другом читайте в продолжении этой увлекательнейшей истории в наших следующих выпусках.