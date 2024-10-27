Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро-2025, квалификация, первый матч

Турция – Украина – 1:1

Голы: Тюркоглу, 61 – Апанащенко, 31

Счет в игре открыли украинки. На 31-й минуте после розыгрыша углового ворота турецкой сборной поразила Апанащенко. Хозяйки восстановили паритет в середине второго тайма усилиями Тюркоглу.

За матч "сине-желтые" всего дважды попали в створ ворот хозяек поля. Но и этого могло хватить для победы. Первый удар – гол Апанащенко. А второй – шанс, который упустила Панцулая на 89-й минуте. Была бы наша футболистка точнее, Украина бы привезла из Турции победу.

Теперь все надежды на ответную игру, которая запланирована на 29 октября. Она будет домашней для Украины, но по понятным причинам состоится на нейтральном поле – в молдавском Кишиневе.

Плей-офф Евро-2025: что известно

В плей-офф квалификации к Евро-2025 украинки пробились через Лигу наций. Там наша сборная финишировала второй в квартете с Уэльсом, Хорватией и Косово.

При жеребьевке первого раунда плей-офф украинская команда была сеяной, потому и получила небольшое преимущество – домашний ответный матч. Впрочем, победа над турецкими футболистками еще не откроет для команды Владимира Пятенко дверь в финал.

В регламенте предусмотрели два раунда плей-офф. Так что в случае успеха с турчанками "сине-желтым" придется еще посоревноваться с командой-победителем другого противостояния – Греции и Бельгии. Финальные игры раунда плей-офф пройдут с 27 ноября по 3 декабря. Жеребьевка же финальной части чемпионата Европы, который в июле 2025 года будет принимать Швейцария, состоится 16 декабря.