В воскресение, 20-го октября, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил чин освящения храма в честь святого преподобного Александра в селе Фонтанка Одесской области. После освящения Владыка совершил Божественную литургию в новосозданном храме. Митрополиту Агафангелу сослужил архиепископ Южненский Диодор и духовенство епархии.

В Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре 23-го октября, в 30-ю годовщину со дня прославления основателя обители, преподобного Гавриила Афонского, была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор. 17-го октября в Киевской духовной академии и семинарии состоялась ХVІ Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы». На конференции в рамках круглого стола был представлен курс «Английский через Православие» от Одесской духовной семинарии.

23-го октября по приглашению администрации Измаильской городской центральной больницы духовенство города освятило обновленные реабилитационное и неврологическое отделения с инсультным блоком. На минувшей неделе представители Одесской епархии осуществили важную социально-гуманитарную миссию. Участники епархиального проекта «Добро объединяет» протоиерей Максимиан Погореловский, архидиакон Андрей Пальчук и протоиерей Ростислав Морозов привезли в Покровск и другие прифронтовые населенные пункты Донетчины гуманитарную помощь, собранную в монастырях и на приходах Одесской епархии.

Дорогие братья и сестры!

Сегодня Господь призывает нас задуматься о том, как мы относимся к нашим ближним. Христос говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22,39). Это не просто призыв к вежливости или доброте. Это глубокое, самоотверженное повеление, которое требует от нас подражания любви Христа к миру. Мы часто думаем, что любим ближнего, пока нам это удобно. Но истинная любовь начинается там, где заканчивается наш комфорт. Взгляните на Христа: Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас, даже когда мы были еще грешниками, далекими от Бога. Он терпел нас, служил нам и, в конце концов, отдал Свою жизнь за нас. Разве не должен этот пример вдохновлять нас на такие же поступки? Как мы можем проявлять эту любовь? Во-первых, быть терпеливыми друг с другом. Помните, что каждый из нас – это Божие творение, и каждый проходит свой путь к Богу. Во-вторых, не судите и не осуждайте. Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7,1).

Мы не знаем всего сердца человека, как его знает Бог. И, наконец, помогайте, когда видите нужду, будь то в словах утешения, делах милосердия или просто в молитве. Если мы будем любить так, как Христос нас любит, то и наши сердца, и сердца наших ближних преобразятся. И тогда мы поистине станем светом миру и солью земли, как велит нам наш Спаситель.



