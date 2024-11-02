Министр обороны США Ллойд Остин опубликовал статью в журнале Foreign Affaris, посвященную войне в Украине. В ней он заявил, что на этой войне “нет серебряной пули”, то есть какой-либо системы вооружений, которая переломит ход боевых действий (вероятно, полемизируя с теми, кто призывает дать разрешение на дальнобойные удары по РФ).

“Ни одна отдельная возможность не переломит ход событий. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важен совокупный эффект военных возможностей Украины — и сосредоточенность на том, что работает”, — пишет глава Пентагона.

Он также дал понять, что американское руководство вопреки многочисленным публикациям СМИ продолжает выступать за войну до победного конца, а не за ее завершение путем неких компромиссов.

“Для тех, кто думает, что американское лидерство обходится дорого, подумайте о цене американского отступления. Перед лицом агрессии цена принципа всегда ничтожна по сравнению с ценой капитуляции”, — заявляет Остин (последняя фраза вынесена в заголовок статьи).

Он считает, что вторжением в Украину Владимир Путин бросил вызов всему западному миру, и “безопасность Америки требует, чтобы мы противостояли агрессии Путина”.





Источник