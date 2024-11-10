Вероятность выхода США при новом президенте из коалиции по поддержке Украины заставила европейские страны начать подготовку самостоятельной политики по оказанию ей дальнейшей помощи. На ужине в Будапеште руководители стран ЕС обсудили последствия победы Трампа и впервые заговорили о том, смогут ли они заполнить пробел, если США резко сократят, а то и полностью прекратят военную помощь Украине, пишет The Wall Street Journal со слов людей, присутствовавших на встрече.

“Я думаю, мы сегодня должны дать четкий сигнал Соединенным Штатам и новой администрации, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно”, — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Трамп, по его словам, после победы на выборах поговорил 6 ноября примерно с 70 мировыми лидерами. Он не сказал европейцам, урежет ли помощь Украине или попросит союзников взять на себя бóльшую часть расходов, отмечает WSJ.

В первых беседах ничто на серьезную смену курса не указывало, сказал Bloomberg человек, знакомый с дискуссией в ЕС и содержанием телефонных разговоров с Трампом. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил после ужина в четверг, что можно попросить Еврокомиссию представить варианты финансирования, когда лидеры стран встретятся в Брюсселе в ноябре. На самом мероприятии в венгерском парламенте лидеры стран Балтии и некоторых скандинавских стран заявили, что Европа должна быть готова при необходимости увеличить поддержку Украины.

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