Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на эмбарго американской стороны на российскую продукцию, сообщила пресс-служба правительства РФ. “Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю”, — говорится в сообщении.

Решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина в ответ на ограничения на поставки российской урановой продукции, введенные США на 2024-2027 годы и запрет на импорт с 2028 года.

Россия являлась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США, обеспечивая 27% поставок на коммерческие реакторы в 2023 году, по данным Управления энергетической информации США. Импорт российского урана в США оценивался примерно в $1 миллиард ежегодно.

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