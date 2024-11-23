Для Владимира Путина сейчас нет особого смысла выходить на мирные переговоры, поскольку Украина уже истощена и не может держать фронт. Как передает УНИАН, об этом говорится в публикации The Times.

Издание отмечает, что последние решения Запада по усилению Украины противопехотными минами и разрешением на ракетные удары по территории РФ были обусловлены "жестокой реальностью того, что происходит на линии фронта".

Удержание части Курской области является важным, поскольку эта территория станет ключевой разменной монетой в любых переговорах. Однако и на Донбассе надо сдерживать российское наступление.

"Мы не говорим о развале, но есть риск неизбежного отхода и потери еще большей территории. За последний месяц темпы российского прогресса ускорились. Украинцы истощены. Они не могут вывести подразделения на ротацию, они уставшие физически и морально. Нет передышки", - объясняет британский аналитик Мэтью Савил.

Прозрение партнеров Украины относительно противопехотных мин и предоставления разрешений на ракетные удары по РФ эксперт объясняет тем, что украинцам хотят дать возможность продержаться до ожидаемых мирных переговоров при посредничестве Трампа. Однако вопрос еще и в том, захочет ли Россия пойти на мирные переговоры.

"[Россия] продемонстрировала высокую степень готовности терпеть боль. Путин готов рисковать. Он побеждает, и он наращивает свой банк. Зачем ему сейчас обналичивать свои фишки? Украина находится в более слабой позиции, чем в любой другой момент конфликта. Россия достигает успехов и накапливает преимущества во многих местах. Это давление везде", - говорит Савил.



