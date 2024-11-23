Для Владимира Путина сейчас нет особого смысла выходить на мирные переговоры, поскольку Украина уже истощена и не может держать фронт. Как передает УНИАН, об этом говорится в публикации The Times.
Издание отмечает, что последние решения Запада по усилению Украины противопехотными минами и разрешением на ракетные удары по территории РФ были обусловлены "жестокой реальностью того, что происходит на линии фронта".
Удержание части Курской области является важным, поскольку эта территория станет ключевой разменной монетой в любых переговорах. Однако и на Донбассе надо сдерживать российское наступление.
Прозрение партнеров Украины относительно противопехотных мин и предоставления разрешений на ракетные удары по РФ эксперт объясняет тем, что украинцам хотят дать возможность продержаться до ожидаемых мирных переговоров при посредничестве Трампа. Однако вопрос еще и в том, захочет ли Россия пойти на мирные переговоры.