Часы из 18-каратного золота от ювелирного дома Tiffany & Co. были вручены капитану Артуру Рострону вдовами трех состоятельных бизнесменов, погибших при крушении. Так спасшиеся женщины хотели отметить мужество человека, который, приняв сигнал бедствия с "Титаника", налетевшего на айсберг, изменил курс своего судна и в рекордные сроки преодолел почти сто километров, отделявших его от зоны аварии. Он взял на борт людей, которые дрейфовали на шлюпках (среди них были и будущие дарительницы часов), оказал им первую помощь и договорился о доставке в порт.

На часах выгравирована надпись "Капитану Рострону с искренней благодарностью и признательностью от трех выживших пассажиров "Титаника" 15 апреля 1912 года - миссис Джон Тэйер, миссис Джон Джейкоб Астор и миссис Джордж Уайденер".

Супруг миссис Астор, Джон Джейкоб Астор IV, был самым богатым человеком на борту "Титаника" (об этом, кстати, мы знаем и из одноименного фильма). Когда стало ясно, что судно идет на дно, он посадил свою беременную жену в спасательную шлюпку, а сам погиб - как еще примерно полторы тысячи человек.

Аукционисты дома "Генри Олдридж и сын", заявили, что на сегодня часы капитана - самая дорогая из когда-либо проданных вещей, связанных с историей "Титаника". Теперь драгоценность находится в частной коллекции в США.

Так выглядели часы капитана. Andrew Aldridge/AP

Предыдущий рекорд для предмета, связанного с "Титаником", был установлен ранее в этом году: другие карманные часы ушли с молотка почти за полтора миллиона долларов. Это, по словам аукциониста Эндрю Олдриджа, доказывает, что интерес коллекционеров к истории "Титаника" не ослабевает. "У каждого мужчины, женщины и ребенка на том судне была своя история, и эти истории мы слышим через столетие с лишним с помощью памятных вещей", - отметил он.

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