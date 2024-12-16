Недалеко от украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктике родились первые детеныши пингвинов в этом сезоне. О находке написал биолог экспедиции Светозар Давиденко. Он обнаружил сразу двух малышей на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса.

Малыши около месяца будут находиться в гнезде с родителями, которые по очереди за ними будут ухаживать: кормить, греть и охранять от хищных птиц. Новорожденные пингвинята покрыты серым пушком. Менять его на привычные черно-белые перья они начнут тоже где-то через месяц.

Когда малышей станет больше, их соберут в «ясли», небольшие группы детенышей, за которыми будет следить несколько взрослых пингвинов. К этому времени, отмечает биолог, пингвинята уже достигают размеров родителей, нопродолжает активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть. На острове Галиндезе, где расположена станция, преобладают субантарктические пингвины.

И сейчас их здесь около 4 тысяч. В основном каждая пара откладывает два яйца. Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике.