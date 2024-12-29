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27-12-2024, 18:00

Яскраве новорічне свято в Центральній міській дитячій бібліотеці (всі фото)

Категория: Новини / Фоторепортаж / Перша шпальта


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Новорічне свято, яке відбулося в Універсальній читальній залі Центральної міської дитячої бібліотеки на Катерининській, 67, стало не лише чудовою культурною подією, але й яскравим виявом творчого духу Одеси. Це приміщення, яке є частиною сучасного АРТ-простору, зокрема, відоме своєю функцією виставкового майданчика, де щомісяця презентуються нові експозиції художників, скульпторів та народних майстрів з Одеси. Протягом свята гості змогли насолодитися як новорічними виступами, так і виставками, що розкривають багатство місцевої культури.

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