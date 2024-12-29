Яскраве новорічне свято в Центральній міській дитячій бібліотеці

Новорічне свято, яке відбулося в Універсальній читальній залі Центральної міської дитячої бібліотеки на Катерининській, 67, стало не лише чудовою культурною подією, але й яскравим виявом творчого духу Одеси. Це приміщення, яке є частиною сучасного АРТ-простору, зокрема, відоме своєю функцією виставкового майданчика, де щомісяця презентуються нові експозиції художників, скульпторів та народних майстрів з Одеси. Протягом свята гості змогли насолодитися як новорічними виступами, так і виставками, що розкривають багатство місцевої культури.

Свято відкрила Віолетта Медведева, авторка сценарію заходу, композиторка та співачка, керівник творчого колективу "Одеські зірки". Віолетта привітала присутніх святковою піснею, створивши атмосферу справжнього новорічного чуда.

Наступним до слова був Юрій Анатолійович Работін, голова правління Одеської регіональної організації журналістів НСЖУ, член Спілки письменників, художник, автор Всеукраїнського конкурсу "Українська мова — мова єднання". Він нагородив лауреатів конкурсу та вручив посвідчення новим членам НСЖУ, підкресливши важливість розвитку української культури та мови в умовах сучасності.

Олексій Борисович Кобильніков, депутат Одеської обласної ради VIII скликання, привітав гостей свята і подарував календарі з тематикою пожежної безпеки, що стало цікавим і корисним акцентом на заході.

Однією з найяскравіших частин свята стало виступ театру "Балаганчик" "Мистецької школи №13 міста Одеси", керівником якого є Надія Хохлова. Діти продемонстрували свій журнал «Барабулька», редактором якого є Інна Іщук, член НСЖУ та Національної спілки письменників України. Виступи юних артистів вразили глядачів, зокрема театралізована сценка про український Хелловін, в якій головним героєм виступав нахабний сусідський кіт, викликала сміх та захоплення.

Ансамбль "Універденс" університету ім. І.І. Мечникова подарував присутнім майстерне виконання українських народних танців, створивши атмосферу справжнього народного свята.

Мистецько-хореографічна школа міста Одеси також не залишила гостей байдужими, представивши народні танці та балетно-хореографічну композицію "Лебідь" за мотивами балету П.І. Чайковського «Лебедине озеро». Цей номер став справжнім витвором мистецтва, поєднуючи класичну хореографію з українськими традиціями.

Ансамбль при Одеському товаристві пенсіонерів привітав усіх присутніх різдвяними колядками та щирим народним гумором, виконуючи твори в народних костюмах та з віфлеємською зіркою.

Валентина Савіна, поетеса та учасниця творчого колективу "Одеські зірки", прочитала свої проникливі вірші, наповнивши залу теплом та атмосферою затишку.

Діна Скоп, концертмейстер і піаністка, також приєдналася до святкового настрою, виконуючи попурі на відомі музичні твори. Її виступ був справжнім подарунком для любителів класичної музики.

Юрій Черножук, співорганізатор бардовських фестивалів та бард, виконав дві пісні, наповнивши їх власною задушевністю та гумором. Одна з пісень, в якій він закликав не вмирати в грудні під новий рік, щоб не псувати близьким святковий настрій, стала кульмінацією вечора.



Завершив свято Кім Канєвський, заслужений журналіст України, поет, педагог, художник та драматург, який підвів підсумки року та побажав усім присутнім щасливого нового року. Його слова стали символом надії та оптимізму на майбутнє.

Це свято стало чудовим поєднанням мистецтва, творчості та святкового настрою, яке ще раз підтвердило, що Одеса — це місто, де живе і розвивається культура у всіх її проявах.





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