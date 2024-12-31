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Услуга по закрытию ФЛП снова заработала на портале “Дія”. Об этом сообщает пресс-служба приложения.
“Подайте заявление за две минуты — и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок”, — говорится в сообщении.
В то же время украинцам пошагово напомнили, как воспользоваться услугой.
- Нужно авторизоваться на портале “Дія”.
- Выбрать услугу “Закрытие ФЛП”.
- Нажать “Подать заявление”.
- Проверить данные и подписать заявление КЭПом или “Дія.Подписью”.