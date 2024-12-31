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Учора, 20:00

На порталі “Дія” запрацювало закриття ФОП

Категория: Новини / Події

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Услуга по закрытию ФЛП снова заработала на портале “Дія”. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

“Подайте заявление за две минуты — и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок”, — говорится в сообщении.

В то же время украинцам пошагово напомнили, как воспользоваться услугой.

  • Нужно авторизоваться на портале “Дія”.
  • Выбрать услугу “Закрытие ФЛП”.
  • Нажать “Подать заявление”.
  • Проверить данные и подписать заявление КЭПом или “Дія.Подписью”.


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