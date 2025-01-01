В центральной части Львова появилась улица, переименованная в честь Ирины Фарион

Улица имени Ирина Фарион расположена недалеко от "Львовской политехники", где она преподавала.

Сегодня, 1 января, во Львове торжественно открыли улицу Ирины Фарион - известного украинского языковеда, политики и общественного деятеля. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

На открытие улицы пришли родные и друзья Ирины Фарион, руководство города и области, академическое сообщество, львовяне. Во время мероприятия отметили, что символично, что улицу с именем Ирины Фарион, решение о переименовании которой приняли депутаты Львовского городского совета 28 ноября, открывают в день рождения Степана Бандеры - 1 января.

Улица расположена в Галицком районе – центральной части города. Она лежит от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной – позади главного корпуса Национального университета «Львовская политехника». Во «Львовской политехнике» Ирина Фарион работала более 22 лет.

Событие завершилось колядой в исполнении Муниципального хора «Гомон». По словам дочери, Ирина Фарион очень любила рождественские традиции.

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Напомним, в Ирину Фарион стреляли 19 июля у ее дома во Львове. Женщина скончалась в больнице. 22 июля с языковедом простились тысячи украинцев. Похоронили ее на Лычаковском кладбище, на поле №22. В конце лета на фасаде дома по ул. Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, открыли мемориальную доску.









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