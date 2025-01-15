Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении в реестр призывников юношей, которым исполняется 17 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №4197-ІХ О внесении изменений в закон О воинской обязанности и военной службе по особенностям взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинскому осмотру во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки.

Согласно новому закону, каждый год с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, будут браться на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

с помощью электронного кабинета;

личного прибытия в ТЦК и СП.

Перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинское освидетельствование.

Также закон продлевает до 1 марта возможность взятия на учет военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СОЧ), но добровольно прибывших в воинские части. Таким лицам командир в течение менее чем 72 часов продлевает, соответственно, военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Кроме того, женщины, которые пригодны к прохождению военной службы и пожелали проходить базовую военную службу, будут браться на военный учет призывников добровольно.

Напомним, 9 января Верховная Рада приняла закон о базовой военной подготовке . Этот документ позволяет молодым людям, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, стать на учет, не приезжая в Украину.

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