«Чорноморська флотилія юних моряків» святкує 15-річчя

18 січня 2025 року в актовому залі фахового коледжу ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія» відбулося урочисте святкування з нагоди 15-річчя створення комунального позашкільного навчального закладу «Чорноморська флотилія юних моряків». В цей день зібралися не лише вихованці флотилії та її керівники, але й чимало почесних гостей, які протягом багатьох років підтримують і допомагають розвитку цього унікального закладу.

Уже 15 років «Чорноморська флотилія юних моряків» сприяє вихованню нових поколінь українських моряків, прищеплюючи молоді серця любов до моря, військових традицій та патріотизму. За цей час заклад охопив майже 5 тисяч вихованців. Початок святкової програми ознаменувався хвилиною мовчання на честь всіх загиблих Героїв України, а також на згадку про керівників гуртків флотилії, які відійшли в інший світ, серед яких перший директор флотилії Митрофанов А.Ф., Струнцов Олександр Петрович, Вагнер Євгеній Яковлевич, Рожков Олександр Федорович, Лейзеровський Григорій Моісейович, Лазарев Микола Давидович

Історія флотилії та її відродження

Вперше Чорноморська флотилія юних моряків була заснована 29 жовтня 1968 року Чорноморським морським пароплавством, але після знищення ЧМП флотилія припинила своє існування. Проте, 15 років тому, завдяки зусиллям відомих одеситів Митрофанова Андрія Федоровича, Сабурова Олександра Івановича та Жовтяка Кирила Івановича, ЧФЮМ було відроджено. Сьогодні Кирило Іванович Жовтяк є керівником морехідного фахового коледжу ім. О.І. Маринеска, в якому й відбувалося святкування.

Привітання та нагородження

З привітальним словом до присутніх звернулися численні почесні гості. Серед них – депутат Одеської обласної ради Олексій Борисович Кобильніков, який подарував свої книги і запевнив у підтримці флотилії з боку депутатського корпусу.

Плетенець Максим Володимирович- заступник начальника по виховної роботи морехідного фахового коледжу ім. О.І.Маринеска НУ «ОМА» відмітив, що сьогодні серед керівного плавскладу по морям та океанам ходить багато колишніх вихованців флотилії та побажав сьогоднішнім курсантам бути гідними славних традицій флотилії.

Також, наставників та вихованців флотилії, привітала зі святом директор 125 гімназії Наталя Василівна Слабченко вона побажала успіхів у навчанні та оволодінні морсьою справою.

Юні вихованці пройшли урочисте посвячення в юні курсанти додаткового набору. Клятву Чорноморської флотилії юних моряків, зачитала вихованка Флотилії Вероніка Харченко

А голова «Асоціації моряків-підводників ім. О.І. Маринеска» Євгеній Семенович Лівшиць вручив новим курсантам курсантські квітки, а також відзначив особливу роль флотилії в вихованні молоді.

Юрій Работін, голова Одеської національної спілки журналістів України, поділився спогадами про свою морську молодість, розповів про важливість збереження флотських традицій та побажав подальших успіхів вихованцям флотилії.

Далі був нагороджений «пам’ятною медаллю юного курсанта 2024 року» - Володимир Мещеряков - голова самоврядування флотилії, за активну громадську роботу.

Особливим моментом святкування став виступ легендарного одеського богатиря Миколи Антоновича Пасечника, який продемонстрував силові показові виступи та запросив юних моряків до занять з самооборони, які він проводить з юнацтвом багато років.

Далі почалися конкурси «Говори гучніше», «Морський бій» та показовий виступ по в’язанню морських вузлів.

Майбутні плани флотилії

На святкуванні були також озвучені амбіційні плани на майбутнє. В першу чергу, флотилія прагне збільшити кількість своїх випускників, які продовжать навчання в морських закладах. Також планується провести обмін досвідом з дитячими флотиліями Болгарії та Румунії. «Ми всі мріємо про перемогу, щоб настав мир. Щоб директор нашої флотилії Михайлець Богдан Іванович повернувся з фронту до своєї справи. Щоб ми знову мали змогу як і раніше проводити літню практику та виходити в море на шлюпці, брати участь у Всеукраїнських змаганнях флотилій та клубів юних моряків і виборювати перші місця», - підкреслила ведуча. Захід завершився благодійною ярмаркою, кошти з якої будуть передані на підтримку бригади, де зараз служить директор флотилії.

Девіз і мета флотилії

Протягом усіх 15 років свого існування Чорноморська флотилія юних моряків не лише навчала своїх вихованців морських ремеслам, а й виховувала справжніх патріотів своєї Батьківщини. У майбутньому вона й надалі залишатиметься символом сили духу, відваги та єдності молоді, яка готова боротися за своє майбутнє і мир в Україні.