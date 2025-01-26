Російські та піратські онлайн-кінотеатри: влада розширила перелік заборонених сайтів

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення оновила список заборонених сайтів медіасервісів, додавши 86 нових доменних імен, що використовувалися для обходу попередніх обмежень: у список потрапили піратські онлайн-кінотеатри Baskino, Filmix, HD REZKA та їхні клони.

Як сказано у повідомленні на вебпорталі Нацради, найбільше нових вебадрес виявлено у сервісу HD REZKA — 40 сайтів. Серед них rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club, hdrezka.buzz та інші.

Для Baskino список доповнено 33 сайтами: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website та baskino.mom та багатьма іншими. Сервіс Filmix використовував 13 додаткових доменів, таких як filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics, filmix.news, filmix.live, filmix.la, filmix.fun, filmix.pub та інші.

Регулятор також повідомив, що впродовж трьох робочих днів про це рішення буде повідомлено Нацкомісію, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Після цього надавачі послуг електронних комунікацій повинні обмежити доступ до зазначених вебресурсів.

До загального списку заборонених сервісів держави-агресора входять 27 медіасервісів. Ознайомитися з актуальним списком можна за лінком.

За даними Bloomberg, Україна зайняла шосту позицію у світі за рівнем споживання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, росії, Великій Британії та Канаді, сервіс вебаналітики SimilarWeb показує, що піратський сайт UAKino посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресурсів серед українців, на першому і другому місцях — Google і YouTube.

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