Одеська письменниця заявила, що її сина побили представники ТЦК: проводиться перевірка

Одеська письменниця й журналістка Вікторія Колтунова звинуватила представників ТЦК в побитті її сина, в Одеському обласному ТЦК проводять службову перевірку.

Джерело: Колтунова у Facebook, Думська, Одеський обласний ТЦК та СП

Пряма мова Колтунової: "Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто і, хоча в нього всі документи про те, що я, його мати, і його дружина інваліди 2 групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього відламані три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки і струс мозку. Зробили одну операцію на легені, невдало, у понеділок будуть переробляти".

Деталі: У коментарі "Думській" Колтунова розповіла, що інцидент стався 23 січня на вулиці Філатова в Одесі: троє людей затягли Максима Колтунова в автобус і почали бити.

При цьому 51-річний чоловік є опікуном своїх дружини і матері (Вікторія та її невістка інваліди другої групи) і сам хворіє на астму.

Колтунова каже, що зверталася в поліцію, але її заяву не прийняли. Правоохоронці повідомили їй, що до викрадення причетні співробітники Болградського ТЦК.

"Потім зателефонували з цього ТЦК і сказали, ой, ви вибачте. Ви вибачте. Ми трошки перегнули палицю. Але ми вибачаємося", — розповіла Вікторія.

Як повідомили "Думській" у пресслужбі Одеської мерії, Максим Колтунов надійшлов до 11-ї міської лікарні 23 січня з переломами 7-9 ребер ліворуч та пневмотораксом. Йому було проведено дренування. Наразі стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою.

Одеський обласний ТЦК та СП у неділю прокоментував інцидент.

Дослівно ТЦК: "У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка. Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту".

Наша довідка:

Побитий чоловік є онуком знаменитого радянського кінодраматурга та режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтв України та Таджикистану, лауреата спеціальної премії журі Каннського МКФ Григорія Яковлевича Колтунова.

Г.Я. Колтунов співпрацював практично з усіма кіностудіями Радянського Союзу. За його сценаріями було створено більше 50 фільмів (у неповній фільмографії Колтунова, внесеній у т. н. “творчу картку”, значаться 72 сценарії). Серед них “Максимка”, “У далекому плаванні”, “Блакитні дороги”, “ЧП”, “Гадюка”, “Не відіслане листа”, “Сорок перший” (за сценарій якого Г. Колтунов був нагороджений спеціальною премією журі Каннського МКФ з формулюванням “За оригінальний сценарій, гуманізм та революційну романтику”).





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