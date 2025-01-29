В Украине рекордное количество ДТП с пострадавшими и убитыми. Одни из самых вероятных причин роста - эпидемия наркотического опьянения и отсутствие неотвратимости наказания.

Ситуация на дорогах страны ухудшается. "За 2024 год зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3202 человека и 32 023 человека получили травмы", - сообщил 23 января первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, подведя печальную статистику за предыдущий год.

Это рекорд, которого в Украине не видели с 2019 года. Учитывая временную потерю контроля над частью территорий из-за большой войны, некоторые области значительно превысили показатели того года.

Як змінилася кількість ДТП з постраждалими і загиблими

Ключевым фактором, осложняющим ситуацию, является вождение в состоянии опьянения, особенно наркотического, которое, по словам Билошицкого, растет бешеными темпами, на что влияет "и общая ситуация (в стране), и определенные личные моменты". Также, говорят в полиции, усилился контроль с их стороны за этим видом правонарушения (стали больше выявлять - ЭП).

Слова Белошицкого подтверждает анализ изданием NGL.media около 850 тыс. судебных постановлений о нетрезвом вождении за последние десять лет. По сравнению с 2019 годом количество случаев удвоилось.

Драйвер роста - наркотики. Если за десять лет употребление алкоголя выросло всего на 14%, то наркотиков больше, чем в шесть раз. Существеннее всего - в крупных городах. Во Львове, например, теперь такие случаи встречаются в 14 раз чаще, а в прифронтовом Харькове - в 48 раз.

Еще одна вероятная причина ухудшения ситуации на дорогах - отсутствие наказания. В 99% случаев ответственность за пьяное вождение, в том числе под действием наркотических средств - штраф в 17 тыс. грн и лишение прав на один год. Если в автокатастрофе есть пострадавшие или даже погибшие - ситуация еще хуже.

ЭП проанализировала 3432 приговоров за 2023-2024 годы по двум статьям Уголовного кодекса. Ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 286-1 (тоже нарушение, но совершенное в состоянии опьянения).

Формально Фемида здесь безальтернативно сурова. Приговоры в 78% случаях предусматривают заключение виновников ДТП (для части 2 и более упомянутых статей, где присутствуют тяжкие травмы или гибель, этот процент составляет 97%). Однако, как мы это неоднократно описывали, говоря "а", Фемида забывает сказать "б".

В 82% случаях виновным присудили испытательный срок: вместо тюрьмы обвиняемые получили условное наказание. Дополнительно суд может запретить выезд за границу или ввести ночной домашний арест.

Більшість вироків за ДТП з суттєвими наслідками чи загиблими - умовні

020040060080010001200140016001800200022002400Кількість вироків в2023-2024 рокахч 1 ст 286 (Середнятяжкість)ч 2 ст 286 (Тяжкітравми або загибель)ч 3 ст 286 (Більшеодного загиблого)Іспитовийтермін (умовнепокарання)Ув'язненняДані: Власний аналіз Реєстру судових рішень за 2023 та 2024 роки, лдоступний на порталі відкритих даних data.gov.ua, доступного за посиланням.

Статистика впечатляет еще больше, если учесть, что ст. 286 УКУ может менять квалификацию в зависимости от степени тяжести пострадавшей стороны постфактум, говорят ЭП юристы. Иными словами, от наличия потерпевшего (с которым виновники ДТП могут, например, договориться) или степени его травмы, зависит и квалификация по этой статье.

Так, по данным Нацполиции, в 2023 году случилось 23,6 тыс. ДТП с пострадавшими, но, по данным Реестра судебных решений (и это традиционное расхождение в статистике подтверждают цифры от Офиса Генпрокурора), в течение 2024 года был вынесен лишь 1741 приговор по различным частям ст. 286 и 286-1 УКУ.

Учитывая, что из них почти 90% - условные наказания, то получается, что лишь около 2% виновников ДТП, где есть травмы средней или высокой тяжести или погибшие, оказываются за решеткой.

Однако это вопрос не только справедливости. Существуют многочисленные исследования, анализирующие влияние дорожно-транспортных происшествий на экономику и валовой внутренний продукт (ВВП) стран. Экономические потери от ДТП оцениваются от 2% до 7% ВВП стран мира, что в сумме превышает 2 трлн долл. в год.

В Украине, по данным Всемирного банка, социально-экономические потери от ДТП оценивали в 4,5 млрд долл. в год, что составляло примерно 3% ВВП страны в 2017 году. Эта цифра включает прямые расходы, такие как медицинские услуги, компенсационные выплаты и повреждения имущества, а также косвенные - связанные с преждевременной смертностью, инвалидностью и потерей производительности трудоспособного населения.

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