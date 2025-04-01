Выплаты Национального кэшбека сокращаются уже второй месяц подряд.

Об этом сообщает председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа", - написал он.

Суммы выплат за январь уменьшились на 5% по сравнению с декабрем, а в феврале - еще на 7,2%. В целом падение по сравнению с декабрем составило 11,9%.

"Как я и прогнозировал ранее - хорошо разрекламированный проект постепенно выдыхается", - написал Гетманцев. По его словам, количество украинцев, которые получат кэшбек, уменьшилось на 200 тыс человек.

Средняя выплата в феврале составляла около 120 грн. "Меньше, чем самый дешевый пакет мобильной связи", - добавил депутат.

Гетманцев отметил, что и сами украинские производители не проявляют заинтересованности.

"Нехватка аппетита к программе все сильнее ощущается и со стороны тех, на кого она была рассчитана - отечественного производителя", - отметил он.

По данным Минэкономики, после 7 марта к программе присоединились лишь четыре новые компании. В целом их количество достигло 1760, хотя, как отметил Гетманцев, это "капля в море".

Напомним:

В феврале украинцы получили 384 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства. Средства выплатили 3,2 млн человек.

Украинцы получили 714 млн грн кэшбека за покупку товаров местного производства в декабре и январе.

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