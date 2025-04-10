Европейские лидеры опасаются, что США могут резко сократить военное присутствие на континенте без предупреждения, пишет Bloomberg. В связи с этим они призывают Вашингтон заранее координировать любые такие планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО. По словам источников агентства, европейские чиновники уже смирились с тем, что администрация президента США Дональда Трампа почти наверняка выведет часть из 80 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в регионе. Теперь они сосредоточены на том, чтобы смягчить наихудшие последствия таких изменений.

Любое решение Белого дома о переброске войск и вооружений из Европы может подорвать усилия союзников США по НАТО, направленные на сдерживание российской агрессии. Особенно уязвимыми в этом смысле являются страны восточного фланга Альянса. 8 апреля источники NBC News сообщили, что США рассматривают возможность вывода 10 тыс. из 20 тыс. солдат, развернутых в Польше и Румынии в 2022 году. До войны в Европе дислоцировались около 65 тыс. американских военнослужащих, а после вторжения России в Украину их численность доходила до 100 тыс.





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