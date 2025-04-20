Зустріч джазових ентузіастів: Алексій Петухов, Олена Шевченко та Олександр Федоренко поділились планами Джазової Академії в Одесі





Алексій Петухов разом із Оленою Шевченко та Олександром Федоренком провели теплу та інформативну зустріч, під час якої обговорили майбутні події Джазової Академії в Одесі. У дружній атмосфері учасники поспілкувались про розвиток джазової сцени в місті, поділились своїм баченням творчих напрямків та розповіли про заходи, які вже незабаром відбудуться в рамках академії.

Зокрема, були анонсовані найближчі джазові концерти, що обіцяють стати яскравими подіями культурного життя Одеси. Крім того, команда академії окреслила ключові події та освітні ініціативи, які сприятимуть розвитку молодих талантів та залученню нової аудиторії до джазу.

Слідкуйте за оновленнями, аби не пропустити жодної з майбутніх подій!