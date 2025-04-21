Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что блокирование продления санкций против России со стороны Венгрии приведет к тому, что страны G7 и ЕС будут вынуждены выплачивать многомиллиардные займы Украины, которые были обеспечены российскими активами. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

Тсахкна отметил, что если венгерский премьер-министр Виктор Орбан реализует свою угрозу заблокировать продление санкций ЕС — это может возложить финансовое бремя многомиллиардных кредитов Украине на страны G7 и ЕС, ведь эти кредиты были обеспечены именно за счет доходов с замороженных российских активов.

“Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют кредит, исчезнут”, — пояснил он.

Большинство замороженных активов хранится в Euroclear — финансовом посреднике, базирующемся в Бельгии.

“Если блокировка санкций произойдет, то они просто упадут. И активы центрального банка будут переданы России, Путину — как награда. Мы не можем этого допустить”, — подчеркнул он.

Еврокомиссия пытается разработать резервный план на случай провала продления санкций, но большинство юридических вариантов имеют серьезные трудности.

По мнению Тсакхны, ЕС нужна “какая-то юридическая рамка или процедура”.

Поэтому Эстония выступает за полную конфискацию российских активов странами G7, а не просто за их замораживание.

“Это было бы самое простое и понятное решение”, — заявил он.

По мнению главы эстонского МИД, переговоры с Венгрией надо продолжать, ведь Орбан зависит от средств ЕС.

Ранее Financial Times писала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза — ее хотят лишить права голоса.

Недавно СМИ информировали, что в Брюсселе предвидят проблемы со следующим продлением санкций против РФ в июне из-за блокирования этого года Венгрией и готовят “план Б”, который поможет обойти венгерское вето.





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