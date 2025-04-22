В Одесі збудують міжконфесійну каплицю для загиблих військових

На Західному кладовищі в Одесі планують створити міжконфесійну каплицю, присвячену вшануванню пам’яті українських військових, які загинули під час війни. Обговорення майбутнього меморіального простору відбулося під час громадських слухань у Євангелічно-лютеранській церкві святого Павла, в приміщенні

Музею історії причорноморських німців, які багато зробили для становлення Одеси та всього нашого регіону і тому місце проведення слухань є символічним, - про що повідомив Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України пастор Олександр Гросс

Під час свого привітання до присутніх перед началом громадських слухань. Громадські слухання — перший крок до реалізації

Захід зібрав представників Ради церков та релігійних організацій Одеси й області, міської влади та родин загиблих військових, членів громади святого Павла НЄЛЦУ. Ідея — від родин загиблих

Ініціатива створення меморіального комплексу належить громадській організації «Родина янголів світла», до якої входять рідні полеглих військових. Простір має бути міжконфесійним, інклюзивним і зручним для проведення релігійних обрядів та пам’ятних заходів.

Матір загиблого бійця Олександра Свіща, Ангеліна Любчак, яка очолює ГО, пояснила:

«Хлопці різних віросповідань. Був 2023 рік, і ми не думали, що будемо так розширятися. А тепер — це просто жах і невідомо, коли він закінчиться. Близько 100 родин приєдналися до нашої ГО. І у кожного своє бачення».

Архітектура й концепція каплиці

Єпископ-ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви Станіслав Широкардюк наголосив, що каплиця має бути модерною, виконаною з сучасних модульних конструкцій й відкритою для кожної конфесії. Її габарити попередньо планують в межах не більш 15 на 30 метрів.

Пастор Олександр Гросс запропонував створити

спеціальний електронний застосунок — аналогу гугл-календаря — для координації дат богослужінь і поминальних заходів, доступний для всіх конфесій, мета якого створити демократичний доступ рівний для всіх.

Доповнюючи слова пастора Олександр Гросса лектор громади святого Павла Володимир Немерцалов запропонував

розмістити в каплиці мультимедійний пристрій, якій би відтворював символіку тієї конфесії, яка відправляє богослужіння саме в цей час.

Хто візьме на себе відповідальність?

Постає питання, хто утримуватиме майбутній меморіал. Представник Православної церкви України, секретар Одеської єпархії Теодор Оробець, зазначив:

«Має бути власник, який візьме на себе відповідальність за це місце. Суспільні організації не потягнуть повністю утримання та належний догляд».

Наразі вирішується, чи візьме міська влада будівництво на свій баланс, і яку площу займатиме комплекс.

Всеукраїнський архітектурний конкурс

Ірина Орлянська, заступниця голови ГО «Родина янголів світла», підкреслила, що в Одесі досі немає подібного меморіального простору. Родини хочуть оголосити відкритий архітектурний конкурс, щоби залучити найкращі ідеї та представників усіх конфесій, зокрема військових капеланів.

«Ми зібралися, аби грамотне сформулювати технічне завдання для архітекторів. Дуже сподіваюся на призначеннія всеукраїнського конкурсу на проєкт каплиці. Дуже хочеться, щоб участь у журі конкурсу взяли всі конфесії міста, а також і військові капелани, які також підкажуть своє бачення», — додала Орлянська.

Колумбарна стіна — для зниклих безвісти

Ще одним елементом майбутнього меморіального простору має стати колумбарна стіна — для збереження пам’яті про зниклих безвісти. За результатами опитування серед військовослужбовців, проведеного організацією, багато хто хотів би бути похованим саме у цьому військовому секторі кладовища, під світлим каменем із козацьким хрестом.

Підводячи підсумок заходу, треба зазначити, що відбулось головне – усі присутні висловили свою повну підтримку ідеї створення міжконфесійній каплиці та окреслили основні вимоги щодо її майбутнього функціоналу, тепер слово за міською владою.

На завершення учасники заходу разом помолилися та зробили спільне фото.



