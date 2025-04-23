В столице Эстонии Таллинне с мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для украинских беженцев, получивших временную защиту. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Ранее украинские беженцы могли получить одноразовую компенсацию на покрытие аренды, чтобы иметь возможность самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии.

“Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной”, — заявила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

По ее словам, Эстония постепенно возвращается к привычному порядку, по которому помощь предоставляется прежде всего тем, кто подает заявление на международную или временную защиту, не имеет поддержки в стране и проживает в государственных центрах размещения на время рассмотрения дела.

Она добавила, что после Таллинна Департамент социального страхования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными общинами, чтобы обеспечить единый подход к назначению пособий по всей стране.

Это также позволит гарантировать, что поддержка, которую оказывают украинские беженцы, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

С начала действия этой программы в июне 2022 года и до апреля 2025 года эту компенсацию получили почти 11 000 семей украинских беженцев, в том числе в 2024 году — 1710 домохозяйств, из которых 62% воспользовались поддержкой в Таллинне.

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.