Україна як аграрна цивілізація: навіщо і кому вона потрібна?

Пункт номер один — ніхто вас не врятує. Спасіння — це індивідуальний акт. Ви врятуєтесь лише тоді, коли переосмислите свій життєвий досвід, досвід своєї родини та свого народу. Якщо ж і далі житимете в системі фантомів — то кінець близько. Якщо не ваш особистий, то ваших дітей, ваших онуків. Але рано чи пізно це обірветься. Так жити не можна. Крапка.
— Що треба змінити?
Себе, в першу чергу. Треба змінити себе — просвітитися, спробувати зрозуміти, що ж це за "тварина" така — Україна. Що це за організм, як він сформувався, коли виник, що він із себе являє.
Я для себе вивів арифметичну формулу — а з арифметикою ж ви не будете сперечатися, правда?
7500, 40, 30, 70.
7500 — це кількість років, протягом яких на території сучасної України (у кордонах 1991 року, міжнародно визнаних) існують цивілізовані форми життя, що залишили по собі сліди донині.
30 — це кількість цивілізацій, які функціонували тут — від Трипілля-Кукутені до Радянського Союзу.
40 — це кількість державних утворень, до складу яких у різні періоди входили частини сучасної України.
70 — це кількість окремих етнокультурних територій, кожна з яких має свою унікальну історію.
Історія Буковини — це не історія Волині. А історія Волині — не історія Побужжя. Жителі кожної з цих територій мають свої уявлення про минуле, свої поняття про добро і зло, про те, якому Богу молитися. І поєднати все це в моделі унітарної держави, заснованої на так званій українській національній ідеї — неможливо.
Чи потрібно заборонити батька нашого, Тараса Про покаяння, прощення та можливості розвитку Жахливий кінець краще, ніж жах без кінця Спасіння - акт індивідуальний Посилання на «формулу Яневського»: https://www.slideshare.net/slideshow/... Коли українці дізналися, що вони українці Україна як комуністична держава кумів Українці як імперськоутворююча нація Рекламна доля та медична картка Романа Шухевича Що об’єднує «Шуха» та Сергія Гайдая Навіщо потрібна держава Україна