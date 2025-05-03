Ватиканский портной Раньеро Манчинелли рассказал корреспонденту Euronews, как идёт подготовка к избранию нового понтифика: сейчас он трудится над тремя сутанами, ведь имя и размеры нового папы ещё неизвестны. Сеньор Манчинелли говорит, что гордится тем, что ему оказывают такое высокое доверие.

Три сутаны разных размеров. В ателье в Борго Пио, где нас встречает Раньеро Манчинелли, портной последних трёх понтификов, многолюдно.

Внутри находятся не только священники в поисках идеального одеяния, но и многочисленные телевизионные съемочные группы, пришедшие познакомиться с человеком, который будет одевать избранного папу, как только прозвучат знаменитые слова "Habemus Papam", прежде чем понтифик официально предстанет перед миром с лоджии собора Святого Петра.

"Я готовлю сутану, пояс и дзуккетто (папская шапочка - прим. Euronews) уже готовы. Для сутаны требуется больше времени", - говорит Манчинелли.

Как учесть размеры, когда имя папы еще не известно?

"Я делаю три сутаны разных размеров, - объясняет портной. - Для стройного папы, средних размеров и более крупного, каким был папа Иоанн XXIII. Кого выберут, одному богу известно", - заключает Манчинелли.

У каждого папы - свой стиль

"У каждого из них были свои требования, - рассказывает Манчинелли в интервью Euronews. - Папа Франциск выбирал очень легкую ткань, дешевую и простую. Я делаю сутаны из этого материала, недорогого. Потом узнаем, какую ткань предпочтет новый понтифик".

Говоря о трех предыдущих папах, которых Манчинелли одевал в прошлом, портной объясняет, как стиль отражал характеры понтификов.

"Франциск, например, убрал многие вещи. В последнее время он не хотел, например, видеть папский герб на поясе. Папа Бенедикт ценил более мягкие, красивые ткани. Иоанн Павел II был более или менее похож на Франциска", - вспоминает Манчинелли.

"Они полагаются на меня"

"Они часто и охотно полагаются на меня. Это вызывает у меня гордость, потому что они оказывают мне максимальное доверие", - делится с корреспондентом Euronews ватиканский портной.

Показывая нам фотографии, на которых он запечатлен с различными понтификами, включая папу Франциска, Раньеро Манчинелли рассказывает что, несмотря на свой многолетний опыт, всегда чувствует большую ответственность.

"Я прилагаю максимум усилий. Мне нравится, когда мою работу ценят. Хочу сослужить хорошую службу как папе, так и другим священникам", - говорит он.





Источник