Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций в отношении России. Среди них — штрафные меры против примерно 100 судов из так называемого “теневого флота” России, который используется для перевозок нефти в обход санкций, сообщает сайт британского правительства.

Организованный приближенными Путина теневой флот “не просто финансирует незаконную войну Кремля в Украине”, но и “наносит ущерб критически важной национальной инфраструктуре”, подчеркивается в заявлении. А в случае Великобритании “99% международных телекоммуникационных данных и жизненно важных источников энергии” передаются через подводную инфраструктуру.

К “теневому флоту” России относят множество танкеров и сухогрузов, зачастую старых и не застрахованных, в адрес судов все чаще звучат обвинения в атаках на подводную инфраструктуру.







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