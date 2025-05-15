Прошло четыре месяца с момента запуска новой системы установления инвалидности в Украине. МСЭК ушли в прошлое, на смену им пришли экспертные команды по оцениванию повседневного функционирования человека (ЭКОПФЧ). Реформа подавалась как шаг к прозрачности, цифровизации и облегчению процедур для пациентов. На деле же — рост жалоб, хаос и потеря защиты для тысяч людей.

Одним из самых уязвимых оказались онкобольные. По задумке авторов реформы, команды должны были комплексно оценивать физическое и психическое состояние пациентов. Реальность оказалась иной: осмотры занимают считанные минуты, полноценная оценка состояния организма фактически отсутствует. В итоге пациенты после тяжелейших курсов химиотерапии и операций массово теряют 2-ю группу инвалидности, переходя на 3-ю или лишаясь её вовсе. А вместе с этим — бесплатных лекарств, реабилитационных средств и льгот, от которых напрямую зависит их жизнь.

Цифровизация, о которой заявляли чиновники, обернулась дополнительным барьером. Электронные заключения часто не признаются ни аптеками, ни в транспорте. Система электронного обжалования, обещанная пациентам, так и не заработала: люди вынуждены отправлять бумажные жалобы обычной почтой, теряя драгоценное время.

Закрадывается подозрение: не пытаются ли в Украине таким образом просто сократить официальное число инвалидов, которое постоянно растет из-за войны? Пока официальные лица говорят об "отдельных недочётах", пациенты оказываются перед выбором: бороться за свои права в новой забюрократизированной системе или остаться один на один со своей болезнью.