The HALO Trust: як поводитись з вибухонебезпечними предметами

Артем, представник The HALO Trust, розповідає як поводитись з вибухонебезпечними предметами. Зустріч відбулася в громаді Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України.

The HALO Trust – це найбільша міжнародна некомерційна організація, яка знешкоджує міни й вибухонебезпечні боєприпаси у 30 країнах та територіях світу упродовж 35 років. Місія The HALO Trust полягає в тому, щоб захищати життя та відновлювати життєдіяльність людей, які постраждали від військових конфліктів.