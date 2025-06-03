 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Глобалисты своих не бросают: Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Немецкий политик была едиственным кандидатом на эту должность.

Инаугурация должна пройти 9 сентября, незадолго до начала общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Против кандидатуры Бербок выступала Россия, которая просила провести тайное голосование. На посту главы немецкой дипломатии Бербок выступала за активную поддержку Украины и ужесточение санкций против России.

Председатель Генассамблеи ООН избирается на один год из числа стран — членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН.  Пост во многом является церемониальным. Своими приоритетами Бербок назвала гендерное равенство и защиту климата.

Анналена Бербок станет пятой женщиной, занявшей этот пост председателя Генассамблеи ООН. Бербок изучала международное право и в качестве министра иностранных дел десятки раз посещала Нью-Йорк и Организацию Объединенных Наций. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в середине мая она дала понять, что хочет играть более активную роль, чем ее предшественники.

 

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 