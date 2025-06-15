 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Як молода одеситка впевнено заявила про себе в світі високої моди

Категория: Новини / Культура та мистецтво

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


У Барселоні студенти першого курсу бакалаврату з дизайну моди та стилю Інституту дизайну IED — Ікер Наваррете, Жоан Льоренс, Кіра Куеро та Єва Кущинська — представили колекцію, створену з використанням принципів апсайклінгу повідомляє circoolarmag.

Речі виготовлені з одягу, переданого фондом Formació i Treball, у рамках проєкту Moda Re-, що поєднує моду, сталий розвиток і соціальну відповідальність.

Ця ініціатива піднімає важливе питання впливу текстильної промисловості на довкілля, пропонуючи рішення, що сприяють повторному використанню та переробці одягу, повазі до планети і соціальній інклюзії.

З цього приводу відомий громадський діяч та меценат Сергій Кущинський зробив допис на своїй сторінці в facebook: 

«Як батько я щиро вдячний що моя донька Ева не лише вчиться створювати прекрасні речі у найкращих майстрів Старого Світу, бере участь з ними нарівні у масштабних проектах, а найголовніше її діяльність сприяє повазі до планети та соціальної інклюзі».

Студенти IED Barcelona представили 14 образів, створених із використанням методів апсайклінгу, в рамках проєкту Moda re-

Керуючись креативним переосмисленням, студенти факультету дизайну та модного стилю IED Barcelona надали друге життя елементам одягу, подарованим організацією Fundació Formació i Treball. Результат цієї співпраці тепер представлений у п’яти магазинах Moda re- в Барселоні.

Метою нового партнерства між IED Barcelona, Formació i Treball і Moda re- є підвищення обізнаності щодо принципів циркулярної моди та зменшення кількості відходів, а також поєднання творчої роботи студентів із трансформаційними соціальними проєктами.

У рамках цього проєкту Formació i Treball, що є частиною ініціативи Moda re-, надала студентам IED Barcelona п’ять категорій одягу з відповідними обсягами: 90 сорочок на ґудзиках, 90 однотонних сорочок, светрів або худі; 90 виробів із деніму, 90 блейзерів і 90 пар брюк або спідниць (не з деніму).

Студенти розробили свої варіанти образів, використовуючи методи апсайклінгу цих речей, дотримуючись принципів сталості та повторного використання. Потім журі обрало 14 найкращих дизайнів, які нині виставлені в п’яти магазинах Moda re- у Барселоні.

Цей циркулярний модний проєкт із соціальним меседжем буде доступний до 18 червня у вітринах таких магазинів Moda:

  1. Bruc (Carrer Bruc, 114)
  2. Clot (Carrer Sibelius, 9)
  3. Forum (Ramon Llull, 430)
  4. Progrès (Carrer Progrés, 54)
  5. Ronda Sant Antoni (Ronda Sant Antoni, 27)

IED та Moda re-: партнерство для освіти у сфері сталої та циклічної моди

Ця співпраця, що сприяє другому життю одягу через творчість і циркулярну моду, — не єдиний спільний проєкт Moda re- та IED (Istituto Europeo di Design). Якщо ви зацікавлені в поглибленому вивченні моди на післядипломному рівні з фокусом на сталість і циклічність, вам варто звернути увагу на магістерську програму IED з управління модним бізнесом, яку пропонують IED Madrid та Moda re-.

Ця програма заглиблюється в досягнення галузі та виклики, які ставить перед нами майбутнє моди. Співпрацюючи з ключовими гравцями в трансформації текстильної індустрії, програма має на меті підготувати майбутніх фахівців у сфері моди до реалізації цілей сталого розвитку. 

Більше інформації — на сайті ied.es.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 