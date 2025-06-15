Як молода одеситка впевнено заявила про себе в світі високої моди

У Барселоні студенти першого курсу бакалаврату з дизайну моди та стилю Інституту дизайну IED — Ікер Наваррете, Жоан Льоренс, Кіра Куеро та Єва Кущинська — представили колекцію, створену з використанням принципів апсайклінгу повідомляє circoolarmag.

Речі виготовлені з одягу, переданого фондом Formació i Treball, у рамках проєкту Moda Re-, що поєднує моду, сталий розвиток і соціальну відповідальність.

Ця ініціатива піднімає важливе питання впливу текстильної промисловості на довкілля, пропонуючи рішення, що сприяють повторному використанню та переробці одягу, повазі до планети і соціальній інклюзії.

З цього приводу відомий громадський діяч та меценат Сергій Кущинський зробив допис на своїй сторінці в facebook:

«Як батько я щиро вдячний що моя донька Ева не лише вчиться створювати прекрасні речі у найкращих майстрів Старого Світу, бере участь з ними нарівні у масштабних проектах, а найголовніше її діяльність сприяє повазі до планети та соціальної інклюзі».

Студенти IED Barcelona представили 14 образів, створених із використанням методів апсайклінгу, в рамках проєкту Moda re-

Керуючись креативним переосмисленням, студенти факультету дизайну та модного стилю IED Barcelona надали друге життя елементам одягу, подарованим організацією Fundació Formació i Treball. Результат цієї співпраці тепер представлений у п’яти магазинах Moda re- в Барселоні.

Метою нового партнерства між IED Barcelona, Formació i Treball і Moda re- є підвищення обізнаності щодо принципів циркулярної моди та зменшення кількості відходів, а також поєднання творчої роботи студентів із трансформаційними соціальними проєктами.

У рамках цього проєкту Formació i Treball, що є частиною ініціативи Moda re-, надала студентам IED Barcelona п’ять категорій одягу з відповідними обсягами: 90 сорочок на ґудзиках, 90 однотонних сорочок, светрів або худі; 90 виробів із деніму, 90 блейзерів і 90 пар брюк або спідниць (не з деніму).

Студенти розробили свої варіанти образів, використовуючи методи апсайклінгу цих речей, дотримуючись принципів сталості та повторного використання. Потім журі обрало 14 найкращих дизайнів, які нині виставлені в п’яти магазинах Moda re- у Барселоні.

Цей циркулярний модний проєкт із соціальним меседжем буде доступний до 18 червня у вітринах таких магазинів Moda:

Bruc (Carrer Bruc, 114) Clot (Carrer Sibelius, 9) Forum (Ramon Llull, 430) Progrès (Carrer Progrés, 54) Ronda Sant Antoni (Ronda Sant Antoni, 27)

IED та Moda re-: партнерство для освіти у сфері сталої та циклічної моди

Ця співпраця, що сприяє другому життю одягу через творчість і циркулярну моду, — не єдиний спільний проєкт Moda re- та IED (Istituto Europeo di Design). Якщо ви зацікавлені в поглибленому вивченні моди на післядипломному рівні з фокусом на сталість і циклічність, вам варто звернути увагу на магістерську програму IED з управління модним бізнесом, яку пропонують IED Madrid та Moda re-.

Ця програма заглиблюється в досягнення галузі та виклики, які ставить перед нами майбутнє моди. Співпрацюючи з ключовими гравцями в трансформації текстильної індустрії, програма має на меті підготувати майбутніх фахівців у сфері моди до реалізації цілей сталого розвитку.

Більше інформації — на сайті ied.es.