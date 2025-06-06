Сергій Ківалов привітав журналістську спільноту із професійним святом

"6 червня в Україні відзначають День журналіста — професійне свято тих, хто щодня формує інформаційний простір нашої країни. Цей день нагадує нам про значимість чесного слова, об’єктивного погляду та відповідальності перед читачем, глядачем і слухачем.

Одеса завжди славилася своєю потужною журналістською школою. Саме тут народжувалися яскраві імена, які прославили українську журналістику далеко за межами країни. Одеські журналісти вміють поєднувати високий професіоналізм із особливим теплом та гумором, властивим нашому рідному місту.

Особливої поваги заслуговують військові кореспонденти, які працюють безпосередньо в зонах бойових дій, а також журналісти, які висвітлюють гуманітарні проблеми, допомагаючи координувати волонтерську діяльність і підтримку постраждалих.

У нашій освітній родині ми готуємо саме таких освічених, високопрофесійних та високоморальних спеціалістів, котрі сприяють утвердженню свободи слова та створюють умови для розвитку засобів масової інформації. Студенти не обмежуються лише навчанням в аудиторіях — вони реалізовують власні творчі проєкти, беруть участь у конференціях, форумах, тренінгах та долучаються до численних міжнародних програмах. Багато хто з них вже успішно працює у провідних ЗМІ міста та країни.

Дорогі журналісти! У цей день прийміть щиру подяку за вашу важливу й відповідальну працю на благо розвитку суспільства та держави. У час, коли інформація стала одним із найцінніших ресурсів, ваша діяльність набуває ще більшої ваги. Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, цікавих проєктів і нових професійних звершень!", - написав у своїй сторінці фейсбук Сергій Ківалов









