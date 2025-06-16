Россия в понедельник передала Украине тела ещё 1245 погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как говорится в сообщении штаба, 16 июня состоялся завершающий этап возвращения тел в рамках договорённостей, достигнутых между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня. Всего украинская сторона получила тела 6057 человек. В сообщении штаба подчёркивается, что будет проведена процедура их идентификации.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский написал, что "Россия выполнила данные в Стамбуле обещания". По его данным, Украине было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а Россия получила 78 тел своих погибших военных. Ранее сообщалось о передаче 27 тел, ещё 51, по сообщению Минобороны России, переданы сегодня.

По итогам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что в одностороннем порядке передаст Украине тела 6 тысяч погибших военных, и что она готова принять от Украины тела российских военных, их число не называлось.

Российские представители на прошлой неделе утверждали, что Украина якобы затягивает процедуру возвращения тел. В Киеве в ответ заявили, что договорённости предусматривали, что передача тел начнётся во вторник 10 июня. Так и произошло.

Минобороны России, отметив выполнение договорённостей, заявило, что готово передать ещё 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.

Также на прошлой неделе проходили обмены военнопленными. Всего их состоялось уже четыре. Обмены производятся в соотношении 1:1, однако точное число обмененных пока не называется. Ожидается, что обмены продолжатся по крайней мере до конца недели.

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