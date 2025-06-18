У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
- В ответ на продолжающиеся атаки Израиля по Тегерану, Кермашаху, Исфахану, Натанзе, Ширазу и т.п. снова атаковал этой ночью Израиль. Поражались цели в Тель-Авиве, Хайфе, Ширазе, Ашдоде. Наиболее масштабные разрушения были достигнуты в Тель-Авиве и в Хайфе. Были попадания по НПЗ в Хайфе, институту Вейцмана в Тель-Авиве,, снесли в Тель-Авиве часть многоэтажки и превратили некоторые улицы в филиал Газы на выезде.
2. Атака показала мощь современныых иранских ракет, которые успешно пробивали "Железный куполс" и американские системы ПВО, включая THAAD. Гиперзвук вновь отлично себя показал, демонстрируя подавляющее превосходство над актуальными системами ПВО, В Израиле грустно отмечают, что Иран запускает меньше ракет, но делает это точнее и результативнее, чем в 2024 году.
3. Иран после атак снова сообщил, что прекратит атаки на Израиль, если Израиль прекратит свою агрессию. Так как с утра атаки Израиля продолжились, то сеодня ночью увидим третью серию иранских ударов возмездия. Необходимая санкция у КСИР и иранских военных есть. Как и ресурсы ракетных городов, которые оказались практически не затронуты израильской атакой.
4. Варианты ядерной сделки с США и блокады Ормузского пролива по-прежнему на столе..Иран готов и к переговорам, и к жестким сценариям. К ним, помимо блокады Ормузского пролива относятся в том числе и выход из договора о нераспространении ядерного оружия. Тупик в ядерных переговорах с США был производным от желания США лишить Иран и ядерной энергетики и программ по производству ракет. Иран всегда был готов обменять отказ от ядерного оружия на снятие санкций и свободное развитие ядерной энергетики. От ракет он также отказываться не собирается.
5. США пока публично не заявляли о желании втянуться в войну на стороне Израиля, чего Израиль очень хочет и просит, но и для них этот вариант на столе, они сейчас просто смотрят, насколько эффективно Израиль справляется сам. Судя по истерикам в Тель-Авиве, обратка оказалась для них неожиданно мощной. Также США смотрят на реакцию других игроков. По ряду неподтвержденных сообщений, косвенную поддержку Ирану оказывают Китай и Пакистан.
6. Ряд атак в Тегеране, которые выдавали за ракетные удары оказались обычными диверсиями израильской агентуры. Ночью в столице Ирана снова задержали группу лиц с машиной для запуска дронов. Ими были поражены 2 нефтебазы в Тегеране. Счет арестов в Иране идет на десятки, на улицах усилено патрулирование. Очевидно, что у Израиля еще сохраняются возможности для внутренних атак.
7. По ядерным объектам Ирана. Объект в Фордо цел.. Объект в Натанзе - подземная часть цела, наземные сооружения разрушены. Завод в Исфахане - существенно поврежден. Уничтожить 2 основных объекта Израиль так и не смог. Объект в Фордо является самой труднои целью.