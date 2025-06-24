В течение мая украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тысячи новых легковушек. Это на 14,6% больше, чем год назад, и на 11,2% - по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Согласно исследованию,большинство новых легковушек, как обычно (97,5%, 6526 шт.), были импортированными из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине составила 2,5% (166 шт.).

По данным аналитиков, в первую тройку самых популярных моделей вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota LC Prado. Довольно быстро прорвался в рейтинг самых популярных легковушек (7 ступенька) молодой Volkswagen ID Unix - первый в мире "AI-SUV-купе" от VW, созданный исключительно для Китая.

Как говорится в исследовании,среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (86 шт.), который выпускают на закарпатском заводе "Еврокар".

Следующие ступеньки распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.д.) легковые автомобили в количествах не превышающих десяти машин.

По приоритетам топлива в сегменте новых легковушек, наибольшая доля у бензиновых версий - 35,8%. Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых 27,2%. Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, которые заинтересовали 18,3% покупателей.

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