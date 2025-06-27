Венгерский премьер в эфире Kossuth Radio заявил о получении более 2 миллионов голосов на Voks2025. Также он выразил уверенность, что мнения других стран-членов относительно вступления в союз Украины так же изменятся. Как передает Фокус, об этом сообщает Telex.

"Мы понимаем украинцев, мы видим их героическую борьбу, мы также видим, что им нужна помощь, но мы хотим помочь им таким образом, чтобы это не уничтожило нас", — сказал Орбан.

При этом венгерский премьер назвал украинское государство "неопределенным образованием".

"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, какова длина ее границ. Эта опасность существовала раньше в странах бывшего советского блока. Сначала эти страны были приняты в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. Затем Европейский Союз принял другие страны-участники", — пояснил он.

По мнению Орбана, позиция Венгрии по вступлению Украины стала позицией большинства в НАТО, и взгляды других стран на членство в ЕС изменятся также.

"Потом, когда придут другие, когда мы будем двигаться внутрь континента, немцы перейдут на другую сторону, потом австрийцы, потом чехи, и наконец придут французы, которые, кстати, вообще легче других говорят "нет" расширению. Так что ничего из этого не получится. Вот почему я еще раз говорю, что лидеры в Брюсселе обманывают и обманывают украинцев, с которыми следует говорить честно и прямо, морально неприемлемым способом", — сказал венгерский политик.

Референдум Орбана по вступлению Украины в ЕС: детали

Общенациональный референдум Voks2025 по вступлению Украины в ЕС проходил в Венгрии по инициативе премьер-министра с 14 апреля по 20 июня. Тогда как венгерские власти сообщали о 2 миллионах голосов, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о вероятной фальсификации результатов "опроса" Орбана по Украине. По словам Мадяра, на самом деле в нем приняли участие не более 600 тысяч венгров.

3 июня политик написал на своей странице в Facebook, что его будет "мучить совесть", если Украина вступит в ЕС. Он заявил, что Киев "высосет" деньги, предназначенные для поддержки европейских семей.

В интервью 9 июня Орбан сказал, что президент РФ Владимир Путин не нападет на НАТО, потому что россияне "слабые" и не могут победить даже Украину.