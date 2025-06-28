Весной 2025 года Gradus Research провёл одно из самых тревожных исследований за весь период полномасштабной войны. Его результаты демонстрируют не просто изменения потребительского поведения — они рисуют целостную картину эмоционального, финансового и социального истощения украинцев.

Хроника усталости: стресс, выгорание и повседневное напряжение

90% респондентов сообщают о хроническом стрессе. Это не временное беспокойство — это устойчивое состояние, в котором люди находятся годами. Почти 40% говорят об эмоциональном выгорании. Эти цифры сравнимы с показателями среди работников экстренных служб в условиях ЧС, что подчеркивает масштабы травмы, охватившей всё общество.

Жизнь «на износ» стала нормой. Повседневное функционирование требует колоссальных психологических ресурсов, которые уже давно на исходе. В условиях постоянной тревоги, утрат, нестабильности и разрушенной инфраструктуры люди утрачивают способность к восстановлению.

Финансовое поведение: от потребления к выживанию

Экономическое поведение украинцев сегодня — это стратегия минимизации риска и затрат. Две трети потребителей переходят на более дешёвые бренды. Экономия — не выбор, а вынужденная необходимость. Приоритетными остаются базовые категории: еда, лекарства, коммунальные услуги. Всё, что связано с удовольствием и досугом, оказалось на периферии повседневной жизни.

Праздничные траты — не возвращение к нормальности, а попытка её имитации. Люди используют такие моменты, чтобы хоть на короткое время почувствовать себя живыми, удержаться на плаву в эмоциональном смысле.

Ощущение безвременья и отсутствия горизонтов

Одна из самых тревожных тенденций — исчезновение долгосрочного мышления. Большинство украинцев не строят планы, не мечтают, не верят в лучшее будущее. Это не просто апатия — это защитная реакция психики, уставшей от постоянной мобилизации.

Молодёжь ещё позволяет себе импульсивные покупки, но исследователи подчёркивают: это не признак экономического оптимизма, а скорее психологическая компенсация за отсутствие перспектив. Спонтанные покупки становятся формой бегства от реальности, где невозможна уверенность в завтрашнем дне.

Угроза нового кризиса: социального и морального

Исследование Gradus Research не просто говорит о текущем состоянии потребителей — оно предупреждает о надвигающемся кризисе другого рода. Когда миллионы людей годами живут в режиме выживания, без надежды, без внутренней энергии и без чувства смысла, формируется новое общество. Общество истощённых, равнодушных, апатичных граждан, для которых участие в жизни страны, инновации, созидание и даже сочувствие — становятся недоступными.

Это состояние может оказаться опаснее материальных потерь. Потому что его последствия — глубже, дольше и разрушительнее. Восстановить здание можно. Но восстановить национальную психику, когда она разрушена до основания — куда сложнее.

Что дальше? Вызов для государства и общества

Результаты исследования — это не приговор, а вызов. Если государство не начнёт работать с общественным эмоциональным фоном так же серьёзно, как с экономикой и безопасностью, Украина рискует проиграть войну в куда более важной плоскости — человеческой.

Нужны программы национальной психологической поддержки, инвестиции в культуру, общественные инициативы, образование и символы надежды. Люди не должны быть предоставлены сами себе в этом марафоне выживания.



Gradus Research наглядно показывает: Украина устала. Но в этой усталости звучит не только отчаяние, но и последний сигнал — о необходимости изменить фокус государственной и общественной повестки. Иначе завтра будет некому строить послевоенную страну.