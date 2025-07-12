Компанія Mattel випустила нову інклюзивну Барбі: вона має діабет 1-го типу і носить інсулінову помпу

Компанія Mattel випустила нову інклюзивну ляльку Барбі. Вона має діабет 1-го типу, а тому носить прилад для моніторингу рівня глюкози у крові та інсулінову помпу.

Про це повідомляє The Guardian.

Діабет 1-го типу – це аутоімунне захворювання, через яке організм атакує і руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Зазвичай його діагностують ще у дитинстві. Люди з такою хворобою мусять щодня контролювати рівень глюкози та приймати інсулін.

Нову Барбі розробили у співпраці з глобальною некомерційною організацією Breakthrough T1D, що займається дослідження діабету 1-го типу.

Лялька носить прилад для безперервного моніторингу рівня глюкози у крові та інсулінову помпу

Barbie/Facebook

Лялька носить на руці прилад для безперервного моніторингу рівня глюкози у крові (CGM), який допомагає контролювати її стан. Він закріплений пластиром у формі серця.

Барбі також має інсулінову помпу, яка забезпечує автоматичне дозування інсуліну за виникнення потреби.





Прилад CGM закріплений пластиром у формі серця

Barbie/Facebook

"Я дуже рада, що серед Барбі тепер є лялька з діабетом 1-го типу. Для дітей з цією хворобою, які не часто бачать свою репрезентацію, ця лялька стане потужним прикладом для наслідування. Вона підкреслює їхню силу та приносить визнання, інклюзивність і радість в ігри", – сказала генеральна директорка Breakthrough T1D UK Карен Аддінгтон.

Уже кілька років поспіль компанія Mattel випускає ляльок з різними типами фігури, кольорами шкіри та медичними станами.

Серед Барбі з інклюзивної лінійки – ляльки з протезом, вітиліго, алопецією, синдромом Дауна тощо. У 2024 році також з’явилася незряча Барбі.

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