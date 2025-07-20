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Сьогодні, 16:00

Одеса: ОСББ знову можуть подати заявки на гранти за програмою «ВідновиДІМ»

Категория: Новини

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С 15 июля 2025 года Фонд энергоэффективности возобновил прием заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), чье жилье пострадало в результате вооруженной агрессии РФ. Финансирование предоставляется в рамках государственной программы «ВосстановиДОМ», которая прошла обновление.

Новая редакция программы предусматривает:

1. Увеличение максимального гранта – до 10 млн грн (ранее 8,8 млн грн).

2. Изменение порядка выплат: теперь 60% суммы выделяется на первом этапе и 40% – после завершения работ.

3. Расширение перечня мер, возмещаемых программой. Среди них:

  1. замена окон, дверей, витражей;
  2. замена старых деревянных конструкций отопительного контура на энергоэффективные;
  3. ремонт фасадов, крыши, противоаварийные работы;
  4. установка пандусов и подъемников для маломобильных групп;
  5. восстановление отделки в местах общего пользования;
  6. ремонт инженерных систем (отопление, водоснабжение, газ, электросети);
  7. установка индивидуальных тепловых пунктов;
  8. оплата технического надзора (до 80 000 грн).

Также введена обязательная проверка актов приемки выполненных работ в государственном экспертном учреждении или у судебного эксперта. Перечень необходимых документов был упрощен.
 Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону:

  1. +38 (044) 222 95 90,
  2. 0 800 215 790.

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