С 15 июля 2025 года Фонд энергоэффективности возобновил прием заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), чье жилье пострадало в результате вооруженной агрессии РФ. Финансирование предоставляется в рамках государственной программы «ВосстановиДОМ», которая прошла обновление.
Новая редакция программы предусматривает:
1. Увеличение максимального гранта – до 10 млн грн (ранее 8,8 млн грн).
2. Изменение порядка выплат: теперь 60% суммы выделяется на первом этапе и 40% – после завершения работ.
3. Расширение перечня мер, возмещаемых программой. Среди них:
- замена окон, дверей, витражей;
- замена старых деревянных конструкций отопительного контура на энергоэффективные;
- ремонт фасадов, крыши, противоаварийные работы;
- установка пандусов и подъемников для маломобильных групп;
- восстановление отделки в местах общего пользования;
- ремонт инженерных систем (отопление, водоснабжение, газ, электросети);
- установка индивидуальных тепловых пунктов;
- оплата технического надзора (до 80 000 грн).
Также введена обязательная проверка актов приемки выполненных работ в государственном экспертном учреждении или у судебного эксперта. Перечень необходимых документов был упрощен.
Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону:
- +38 (044) 222 95 90,
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