С 15 июля 2025 года Фонд энергоэффективности возобновил прием заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), чье жилье пострадало в результате вооруженной агрессии РФ. Финансирование предоставляется в рамках государственной программы «ВосстановиДОМ», которая прошла обновление.

Новая редакция программы предусматривает:

1. Увеличение максимального гранта – до 10 млн грн (ранее 8,8 млн грн).

2. Изменение порядка выплат: теперь 60% суммы выделяется на первом этапе и 40% – после завершения работ.

3. Расширение перечня мер, возмещаемых программой. Среди них:

замена окон, дверей, витражей; замена старых деревянных конструкций отопительного контура на энергоэффективные; ремонт фасадов, крыши, противоаварийные работы; установка пандусов и подъемников для маломобильных групп; восстановление отделки в местах общего пользования; ремонт инженерных систем (отопление, водоснабжение, газ, электросети); установка индивидуальных тепловых пунктов; оплата технического надзора (до 80 000 грн).

Также введена обязательная проверка актов приемки выполненных работ в государственном экспертном учреждении или у судебного эксперта. Перечень необходимых документов был упрощен.

Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону:

+38 (044) 222 95 90, 0 800 215 790.

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